Estrella-ADIP y Porteño ante La Plata FC., los únicos dos adelantos de la Liga Amateur

Sólo dos encuentros se llevarán a cabo esta tarde desde las 16, en el marco de la decimotercera fecha del torneo Clausura de primera división. Se trata de los cruces Estrella de Berisso vs. ADIP (en 8 y 169, Berisso) y Porteño vs. La Plata FC. (en Mitre y Alsina, Ensenada).

Los demás encuentros fueron reprogramados para mañana, debido al recital de Bruno Mars, en el estadio Ciudad de La Plata, ya que los efectivos policiales no podrán estar disponibles para controlar la seguridad de los escenarios.

Esta jornada contempla la realización de la fecha 13 del torneo de primera división y cuatro encuentros postergados de la tercera fecha, del torneo de ascenso.

Hoy, además, se desarrollará la fecha 13 de infantiles y juveniles, de la Zona A y la sexta reunión de los juveniles de la Zona B.

Cabe precisar que la Liga informó sobre la obligatoriedad de contratar con el servicio policial para los encuentros de Primera, por lo que los clubes locales tendrán que acercarse a la comisaría a la que pertenecen por jurisdicción y hacer el pedido correspondiente.

EL PROGRAMA DE PARTIDOS del fin de semana

A continuación se detalle el programa de partidos para este fin de semana:

Primera A: hoy a las 16, Estrella vs. ADIP (8 y 169) y Porteño vs. La Plata FC (Mitre y Alsina)

Mañana a las 16 lo harán CRISFA vs. Villa Lenci (14 y 71); San Martín de Los Hornos vs. Villa Montoro (58 y 145); Everton vs. San Lorenzo (7 y 629); Centro Fomento Los Hornos vs. Asociación Nueva Alianza (58 y 132); CRIBA vs. CC. Tolosano (2 y 611) y Asociación Brandsen vs. Curuzú Cuatiá (52 y 161).

Primera B: Mañana a las 16 se jugarán solo cuatro partidos que pertenecen a la tercera fecha.

Argentino Juvenil vs. Tricolores (460 y 18); Independiente de Abasto vs. Unidos de Olmos (207 y 515). Este partido se disputará sin público visitante.

Además, Comunidad Rural vs, Centro Fomento Ringuelet 66 y 174) y Talleres del Provincial vs. Alumni (203 y 39).

REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO

El Comité Ejecutivo de la Liga Amateur se reunió el jueves pasado, en la sede liguista, para analizar varios temas que tienen que ver con la situación futbolísticas.

Sin dudas que el tema central del cónclave fue la cuestión seguridad en las canchas. Esto apuntó en la nueva disposición de APREVIDE que obliga a los clubes a contratar policía para afrontar los encuentros de Primera. Si bien en Preliminares se puede jugar con seguridad privada, en el último partido sí o sí se tendrán que presentar los efectivos policiales.

En este aspecto, hay tres rangos: bajo riesgo (cuatro efectivos), mediano riesgo (ocho) y alto riego (ocho más Infantería). Los clubes locales tendrán que hacerse cargo y gestionar la policía correspondiente en la comisaría a la que pertenece el club el lunes previo a la fecha.

LOS POSTERGADOS

En la reunión se le pusieron fecha a los partidos pendientes. Por ejemplo, el miércoles 29 a partir de las 17 deberán jugar La Plata FC. vs. Villa Lenci; Círculo Cultural Tolosano vs. San Lorenzo; Centro Fomento Los Hornos vs. CRISFA y CF. Ringuelet vs. Alumni.