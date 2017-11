Chicos y chicas del Normal 2 a las piñas en el inicio de los festejos por el fin de las clases

Fue la nota negra de un día que en el resto de escuelas tuvo como protagonistas a la alegría, la música, el baile y banderas impactantes

Arrancaron los festejos por la finalización de las clases en las escuelas de la Ciudad y, como siempre, los protagonistas principales son los estudiantes de sexto de secundaria. Pero en el Normal 2 la fiesta se vio empañada por una fuerte pelea entre los flamantes egresados y chicos y chicas de quinto año.

En otros colegios hubo fiesta-fiesta. En paz, con música y banderas impactantes, como la del Nacional.

En las puertas del Normal 2, de acuerdo a diferentes fuentes consultadas, hubo golpes, robo de celulares, de mochilas y de una bandera. Pero sobre todo, la bronca de algunos alumnos y padres tuvo como destinatarios a los directivos por la “actitud pasiva que adoptaron”.

En la dirección de Educación bonaerense aseguraron a este diario que “no hubo ninguna denuncia sobre chicos lastimados”. Pero hicieron especial hincapié en que el lunes irán al colegio “la inspectora de psicología y la de nivel (secundario) para abordar la situación”, la cual, a raíz de que ayer a la mañana no hubo clases en el establecimiento de diagonal 78 y 57, cuenta con múltiples y contradictorias versiones.

“Vamos a investigar lo que sucedió exactamente y a establecer responsabilidades”, señaló en la víspera la jefa regional de inspectores, Silvia Cardarelli.

Las aulas del Normal 2 el jueves estuvieron vacías por el paro de auxiliares enrolados en Ate. Ese día, por la noche, los alumnos de sexto habrían realizado una fiesta en una casa quinta de una familia. Y ayer por la mañana, aún a sabiendas de que tampoco había actividad escolar “por un problema en las cisternas” -dijo la jefa regional-, los estudiantes fueron a la puerta del establecimiento. También lo hicieron los de quinto. Y empezó la batalla entre chicos y chicas frente a la entrada principal.

“El foco de conflicto, según nos indicaron los directivos, fue una bandera”, sostuvo Cardarelli. La clásica bandera que los egresados confeccionan para el viaje de fin de curso y como símbolo identitario. ¿Los de quinto se la robaron a los de sexto? Es una versión. ¿Cuándo? Algunos padres aseguran que “estaba guardada en la secretaría de la escuela y sin embargo se la llevaron de ahí durante la semana”. No hay certezas. Las inspectoras “pondrán las cosas en caja” el lunes y si los directivos no actuaron de manera correcta los padres podrán hablar con ellos y las autoridades actuarán en consecuencia.

Un padre que ayer se comunicó con EL DIA afirmó que la pelea empezó hace días por internet. “Y aunque avisamos a los directivos, se desentendieron por completo del tema”, denunció.

NACIONAL CXX8

“Todo termina de repente, pero no me digas adiós, sólo decime hasta siempre”. Esa leyenda enmarcó a un gigante CXX8 (128 en romano y no tanto) que los alumnos de sexto del Nacional pintaron en el centro de una impactante bandera que desplegaron en el patio del colegio de 1 y 49. Entre música en vivo, baile y algunas lágrimas, los chicos y chicas de la 128º promoción empezaron a despedirse.