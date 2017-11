Las entraderas no dan tregua: hubo otros dos casos, con víctimas golpeadas

Los hechos ocurrieron en Los Hornos y en City Bell. Y en ambos actuaron tres delincuentes. Los dueños de las viviendas recibieron culatazos en la cabeza, aunque ni siquiera se resistieron. Los asaltantes escaparon

El código penal califica a los delitos por el uso de un arma, la presencia de un menor o la violencia extrema, entre otras condiciones, pero en la experiencia de las víctimas lo que agrava las circunstancias de un asalto es que se desarrolle entre las paredes del lugar que suponen más seguro: la propia casa.

Por esa experiencia atravesaron en las últimas horas dos familias platenses, en Los Hornos y en City Bell, en ambos casos a mano de tres delincuentes que no dudaron en mostrar armas y usarlas para golpear a las víctimas. Querían plata, objetos de valor y escapar a tiempo. Consiguieron todo eso.

en los hornos

Como tantas otras veces, un matrimonio y su hija de 19 años llegaron antenoche a su casa de Los Hornos, dispuestos a ingresar su auto en el garaje. Pero como nunca antes les había pasado en la década que llevan viviendo en la zona de 56 y 132, alrededor de las 21 del jueves la inseguridad los golpeó fuerte.

Madre e hija soportaron momentos de extrema angustia en los “5 o 10 minutos” que permanecieron bajo el control de los delincuentes, pero quien se llevó la peor parte fue el dueño de la propiedad, de 52 años, a quien los asaltantes le dieron dos furibundos culatazos en la cabeza.

Uno de los golpes lo recibió justo encima de la frente y le abrió una herida que lo tuvo sangrando hasta que se fue el grupo de ladrones. Este hombre aceptó brindar su testimonio a este diario, a cambio de no revelar su identidad.

“Estábamos por entrar el coche al garaje, cuando se nos vinieron encima tres jóvenes de entre 20 y 25 años, que estaban en moto”, contó en la vereda de su casa y al lado de su mujer, todavía en shock.

El hombre se anticipó a lo que venía, pero los ladrones fueron más rápidos: “Le grité a mi esposa que se metiera rápido en casa”, recordó, recibiendo, a modo de represalia, un fuerte culatazo en la cabeza.

Después se metieron en la vivienda, manteniendo el mismo tono.

“Se la agarraron conmigo, me pedían plata a cada instante y me pegaron”, reflejó la víctima, antes de resaltar que no fueron los golpes ni los gritos lo que más lo inquietó, sino la amenaza de llevarse cautiva a su hija. “Menos mal que quedó sólo en eso, pero fue terrible que te amenacen con algo así”, expresó, angustiado de sólo recordar ese momento.

Finalmente, los intrusos escaparon con 8.000 pesos, una notebook, una cámara fotográfica, tres celulares y el bolso en el que guardaron todo. “Este siempre fue un barrio tranquilo, hemos llegado de madrugada y nunca pasó nada, pero en la última semana robaron en la casa de un vecino y ahora nos tocó a nosotros”, lamentó la mujer.

Aclaró no saber si se trata de una banda de la zona, pero hizo foco en una extraña paradoja: “En esta cuadra oscura hay un farol justo a la altura de nuestra casa, pero nos asaltaron igual”. Antes de emprender la fuga, los delincuentes encerraron a las víctima en una habitación.

Fue el hombre quien esperó unos cuantos segundos para cerciorarse de que estaban de nuevo solos y a salvo, para pedir ayuda en la casa de una vecina.

Desde allí llamaron al 911, por lo que un rato después arribaron a la escena policías del Comando de Patrulla y una ambulancia del SAME, que trasladó al herido al hospital San Juan de Dios.

Más allá del corte, el dolor y el miedo, el hombre está fuera de peligro. Mientras tanto, móviles de distintas jurisdicciones participaron de un operativo cerrojo para tratar de ubicar a los ladrones, sin lograrlo.

en city bell

También en la noche del jueves, un abogado de City Bell vivió una odisea parecida después de que delincuentes lo sorprendieron cortando el pasto y lo obligaron a meterse con ellos en su casa.

Fuentes oficiales indicaron que esto pasó alrededor de las 19.30 de ese día en una propiedad situada en 10 entre 460 y 461, donde tres delincuentes se acercaron caminando hasta donde estaba el profesional de 34 años y lo encañonaron mientras le ordenaban con firmeza que entrara en el domicilio.

Para terminar de convencerlo, le pegaron un culatazo en la cabeza. La secuencia siguió después como casi siempre en esta modalidad, con la víctima encerrada en un cuarto y los intrusos revolviendo todos los ambientes hasta dar con lo que suelen buscar: plata.

En este caso se llevaron 200 dólares, 1.500 pesos, una notebook, una alianza de oro, una play station y una mochila con diversos elementos. El abogado estuvo en su habitación unos 30 minutos, hasta que rompió la puerta, salió del encierro y llamó al 911. Más tarde llegaron los patrulleros y la ambulancia del SAME que lo asistió por el golpe.