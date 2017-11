Se reavivó la guerra entre Noelia Pompa, Flavio Mendoza y Facundo Mazzei

| Publicado en Edición Impresa

Hacía rato que no se hablaba de Noelia Pompa, que para muchos “se la creyó” y dejó de relacionarse con quienes la ayudaron a ser conocida, pero el regreso del bailarín Facundo Mazzei al “Bailando” reavivó la pelea. Al igual que Flavio Mendoza, Mazzei quedó molesto con la decisión de “la enana” de radicarse en España y dejar “Pequeña gran mujer”, el espectáculo que el platinado coreógrafo creó para Pompa. Y ahora se descargó: “Era jodida para trabajar... complicada. Encima cuando las cosas no estaban bien, largó todo y se fue a España”, contó Facu, ¡y Noelia respondió! “No me fui como me tendría que haber ido. Soy consciente y pedí disculpas a quienes tenía que pedir disculpas, que consideré que fue a Flavio y a Facu también, si se sintió dolido en ese sentido”, dijo Noelia al programa “Nosotros a la mañana”.