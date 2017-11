Nedela puso un cuadro del abrazo Perón-Balbín, pero no invitó a la cúpula del PJ

El intendente de Berisso mantiene un enfrentamiento con la conducción peronista. Pero convocó al ex alcalde Néstor Juzwa

El intendente de Berisso Jorge Nedela oficializó ayer la instalación en la entrada al municipio de una foto del histórico abrazo de Perón y Balbín, al haberse cumplido 45 años de aquel episodio.

La intención del intendente de Cambiemos, según se dejó trascender, fue marcar “la enseñanza” de dejaron ambos líderes y procurar que ese gesto de concordia se prolongue al plano local, donde los cruces entre el gobierno comunal y el peronismo (fuerza opositora por primera vez en la historia de la democracia berissense tras ser derrotada en 2015) son cada vez más fuertes.

En virtud de este clima, algunos observadores calculaban que Nedela iba a convocar a la cúpula del PJ berissense y a los por lo menos tres sectores en que está dividido ese espacio, para participar del acto y de esta forma “empezar a limar asperezas”.

Pero ello no ocurrió. Y si bien no hubo voces oficiales que hablaran del tema, trascendió que Nedela optó por no invitar a esa dirigencia a la que considera “maleducada”.

En cambio, el acto contó con la presencia del ex intendente y ex presidente del PJ berissense, Néstor Juzwa quien, paradójicamente, hoy no comulga con la dirigencia del PJ enrolada en la kirchnerista Unidad Ciudadana.

“Cuando fue la vigilia por los desaparecidos ni me nombraron y en el acto donde se reconoció al ex intendente Eugenio Juzwa poniendo su nombre a una calle del Parque Cívico, no me invitaron. Son maleducados que evidentemente no entienden lo que significa convivir en democracia”, habrían sido las razones que Nedela dio a sus colaboradores cuando le preguntaron si giraban invitaciones al acto para el presidente del PJ, Oscar Didi Colombo y otros dirigentes de ese espacio.

La decisión se enmarca también en el disgusto del intendente por el “desplante” del gremio de los municipales, que responde al PJ, de impedirle hablar en la cena anual.

Durante el acto, el invitado Néstor Juzwa dijo que “los gestos y los símbolos sirven y que no se pueden dejar pasar, además de transmitir esto a los jóvenes y nuevas generaciones”.

En tanto, en un tiro por elevación a los ausentes, Nedela dijo que “es un gesto que muestra la posibilidad de convivir con los adversarios políticos, crecer en el disenso”.

Y remarcó: “ese abrazo fue muy importante después de una etapa de mucho enfrentamiento. Fue una etapa de la Argentina en la que el que pensaba diferente era un enemigo. Y si Perón y Balbín pudieron superar esa instancia, hay que tomarlo como símbolo en este tiempo para poder convivir con quienes piensan distinto”.