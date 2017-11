Un marciano entre nosotros

Desde las 21.15, el artista de Hawai mostrará en el Estadio Único su último trabajo, “24k Magic”, además de su batería de éxitos que ponen a bailar al más reticente

Llegó el día: esta noche, la irresistible música de Bruno Mars, fusión de ritmos urbanos, pop, baladas, influencias ochentosas y noventosas y un show de baile digno de Michael Jackson, pondrá patas para arriba al Estadio Único, que vivirá otra noche de pura efervescencia desde las 21.15, cuando el artista emerja con las canciones de su último trabajo, “24k Magic”, bajo el brazo, en el marco del tour mundial que lo tuvo girando durante todo 2017.

Seis años tuvieron que pasar para que el público argentino vuelva a disfrutar de la efervescencia funk de Bruno Mars, el artista oriundo de Hawai, con sangre latina y judía en su cuerpo y una batería de hits que ponen a bailar al más reticente. En aquellos días iniciales de 2011, cuando Bruno llegó por primera vez al país y se presentó en Mar del Plata en el marco de un festival playero, el hoy astro indiscutible de la música pop mundial todavía no era una megaestrella, como es hoy, habiendo publicado solamente un disco hasta entonces, “Doo-Wops & Hooligans”.

Con hits como “Just the Way You Are”, “Grenade”, “The Lazy Song” y “Marry You”, Bruno, que hasta entonces escribía junto a The Smeezingtons temas para otros (es autor, por ejemplo, de “Wavin’ Flag”, el tema del Mundial 2010) porque nadie en la industria creía en que el artista fuera a vender (“demasiado inclasificable”, decían), se instaló con ese disco en el firmamento musical, pero lo mejor estaba por venir: su segundo disco, “Unorthodox Jukebox” (definición perfecta para su música de mil ritmos pero que siempre invita a la fiesta) confirmó el talento de este multiinstrumentalista para escribir éxitos con “Locked Out of Heaven”, “When I Was Your Man”, “Treasure” y “Gorilla”, entre otros, tras lo cual llegó el impresionante show de medio tiempo del SuperBowl de 2014: otra vez, nadie creía en él cuando fue contratado (“le falta trayectoria”, afirmaban), pero Mars deslumbró a todos con un espectáculo sin respiro.

Algo de ese ADN vertiginoso que mezcla hits, baile y luces que recuerdan a las discotecas funk de los ‘70 y los ‘80 trae Peter Gene Hernández (así el verdadero nombre de este marciano) a La Plata esta noche, donde llega convertido en astro con más de 170 millones de grabaciones vendidas a nivel mundial y siete de sus canciones dentro de los sencillos más vendidos en el mundo: Mars llega a la Ciudad días después de brindar un explosivo show en Rio de Janeiro y de recibir en Los Angeles siete premios en los American Music Awards (AMAs), incluyendo el galardón como artista del año.

LO QUE HAY QUE SABER

Horarios

Puertas: 16 horas

Lo Pibitos: 19 horas

DNCE: 20 horas

Bruno Mars: 21:15 horas

Estacionamiento oficial:

Club Los Tilos, 25 y 524

NOTA: Debe comprarse un ticket para acceder al estacionamiento a través de la web Ticketek. Valor: $400

Accesos

Campo VIP: 32 y 23

Plateas A: 32 y 24

Campo: 32 y 25

(El vallado para los tres ingresos comienza en 32 y 19)

Plateas B: 528 y 25

Boleterías: 21 y 530