La confesión de Gareca: "Me preparé para dirigir la Selección argentina"

Durante una extensa entrevista realizada por un matutino porteño a Ricardo Gareca luego de la clasificación lograda con Perú para el Mundial de Rusia, el DT se refirió a nuestra Selección y sus expectativas respecto a dirigirla algún día.

El "Tigre", que ha recibido múltiples homenajes y muestras de afecto por parte del pueblo peruano por la conquista, habló sobre las vivencias acumuladas por estos días pero también se refirió a nuestro equipo nacional.

El ex director técnico de Vélez respondió cuando le preguntaron ¿Te seduce dirigir algún día a Argentina? "Es algo que determinará el destino o la coincidencia... Me preparé para dirigir a la Selección Argentina, en los últimos tiempos me preparé para cualquier tipo de desafío".

Y además advirtió que "Los cinco años en Vélez con varios títulos, seguir en Palmeiras aunque no me fue bien, la Selección de Perú...El destino te pone en su lugar en el tiempo justo. No sé si pasará. No tiene que haber nadie en el cargo, o yo no tengo que estar laburando...", señaló.