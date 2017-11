La Armada sobre la situación del ARA San Juan: "no podemos afirmar algo contundente"

Hoy a las 16, el vocero Enrique Balbi dio un nuevo parte oficial

El vocero de la Armada, Enrique Balbi, dijo hoy que las malas condiciones climáticas con "vientos de 30 nudos" complican las operaciones de búsqueda, por lo que hasta el momento no pudieron sumarse al rastrillaje del desaparecido ARA San Juan la corbeta Robinson y el minisubmarino ruso.

Pasadas las 16, en una nueva conferencia de prensa donde se ofreció el parte oficial, Balbi indicó que "hasta tanto no tener indicios o certezas de la situación del submarino ARA San Juan, no podemos afirmar algo contundente" y por eso intentan "ser respetuosos" y no comunicar "una opinión".

En ese sentido, consultado sobre las palabras de Elisa Carrió en el programa de Mirtha Legrand -donde la diputada dijo que los tripulantes "están muertos"- aseguró: "Que hayan pasado 11 días no quita que puedan estar en una situación de supervivencia extrema".

También, Balbi fue indagado por el estado del submarino y presuntas irregularidades en la compra de baterías: "Todo lo que es el estado operativo, informe de fin de reparaciones de media vida, hace dos años, y todo el estado operativo y las navegaciones, está todo debidamente documentado. La idea es presentar esto a la doctora Yáñez cuando termine este operativo de búsqueda".

Luego, agregó: "Con el tema de las baterías, lo que se recicla son las vasijas, lo demás es nuevo: los insumos, bordes, cableado, plomo, electrolitos. Lo que se recicla, si está en condiciones, es la carcaza. Los insumos son provistos justamente por una empresa desde Alemania. Y cada vez que se activaron, hubo un procedimiento con ingenieros alemanes. Todo el proceso de activación y carga de las baterías está debidamente documentado".

Finalmente, Balbi precisó que continúa la "fase de búsqueda y rescate" y explicó que el buque Sophie Siem zarpó hoy y mañana llegará al área de búsqueda donde se concetran los esfuerzos por el submarino desaparecido.