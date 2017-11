El jugador argentino Joaquín Tuculet fue disnguido hoy por haber marcado el mejor try del año.

La jugada se dio ante Inglaterra cuando los Pumas disputaban la ventana de junio.

Felicitaciones a Joaquin Tuculet por apoyar el IRPA Try of the Year 2017! #WorldRugbyAwards pic.twitter.com/sGn8zavnT2