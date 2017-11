Hace 75 años nacía el músico Jimi Hendrix

Con un gran talento, se convirtió en una figura mítica de rock

Hace 75 años nacía en la ciudad estadounidense de Seattle, el músico Jimi Hendrix, considerado el mejor guitarrista de rock de la historia, a partir de la revolucionaria forma de ejecutar el instrumento, en una perfecta mezcla de virtuosismo y originalidad.

Con una breve carrera, interrumpida por su temprana muerte a los 27 años, este hombre nacido el 27 de noviembre de 1942 necesitó de unos pocos años de carrera, tres discos y un puñado de actuaciones memorables para definir el rol de la guitarra eléctrica en el rock, que aunque ya contaba con protagonismo en el género, ganó en espectacularidad gracias a su aporte.

Su velocidad para ejecutar solos; su impredecible técnica; su capacidad para combinar distintos efectos como distorsiones, o el uso del pedal wah-wah; y sus pirotécnicas presentaciones, en donde podía tocar con los dientes, con la guitarra en su espalda o literalmente prender fuego el instrumento como si se tratara de un sacrificio, convirtieron a Hendrix en el modelo que todo músico pretende seguir.

Pero además de destacarse como la quintaesencia del guitarrista de rock, este músico también dejó su sello como autor con clásicos como "Little wing", "Purple haze", "Voodoo Chile" y "Crosstown traffic", entre otros.

Artistas de la talla de Paul McCartney y Bob Dylan cayeron rendidos a sus pies al escucharlo, al punto que el ex beatle lo recomendó especialmente para que fuera parte del Festival de Monterrey, en 1967, cuando aún era un desconocido; el Premio Nobel de Literatura 2016 calificó como la "versión definitiva" a la realizada por el zurdo guitarrista negro de su tema "All along the watchtower".

Su fulgurante aparición en la vida pública también provocó algunos celos, como los que se aseguran que sintieron otros referentes del instrumentos de la época como Eric Clapton y Pete Towshend, considerados hasta entonces los mejores exponentes del género.

La relación de Hendrix con la guitarra comenzó de manera bastante tardía, ya que recién comenzó a tocar a los 15 años, sin embargo desde muy pequeño solía usar una escoba para simular que interpretaba canciones de sus héroes bluseros Muddy Waters, B.B.King, Robert Johnson y Howlin' Wolf.

Las capacidades técnicas con el instrumento de inmediato se pusieron de manifiesto, lo que lo llevó a convertirse en acompañante de The Isley Brothers y Little Richard, y llamó la atención de Chess Chandler, de The Animals, quien se convirtió en su manager, en 1966.

Junto con el bajista Noel Redding y el baterista Mitch Mitchell formó The Jimi Hendrix Experience, la famosa agrupación con la que grabó sus tres revolucionarios discos "Are you experienced", "Axis: Bold as love" y "Electric Ladyland".

En ese lapso, entre 1967 y su muerte en 1970, Hendrix realizó maratónicas presentaciones entre las que destacan las de los más famosos festivales de la época, como el mencionado de Monterrey, en 1967; el de la Isla de Wight, en 1968; y el consagratorio Woodstock, en 1969, ocasión que quedó inmortalizada por su versión de "Star Spangled Banner", el himno estadounidense.

Ese mismo año puso punto final a la The Jimi Hendrix Experience y se lanzó con la Band of Gypsies, con la que grabó un disco en vivo editado en 1970; del mismo modo inauguró su propio estudio de grabación, el ahora mítico Electric Ladyland, en Nueva York, en el que grabaron los más famosos músicos del mundo, entre ellos, el argentino Charly García.

Sin embargo, el uso que Hendrix le dio a su estudio fue mínimo, del mismo modo que la historia de Band of Gypsies fue corta debido a su prematura muerte, en septiembre de 1970, por una mezcla de alcohol y drogas.

A pesar de haber gozado de fama en sus últimos tres años de vida, ese tiempo alcanzó para convertir a Hendrix en una de las figuras más relevantes de la historia del rock y en el mejor y más influyente guitarrista del género.

Tras su muerte se publicaron innumerables discos con material inédito y los expertos afirman que existen varias horas más de grabaciones que aún no vieron la luz, por lo que la imagen de Hendrix no sólo alcanza el estátus de mito, sino que aún está en condiciones de seguir sorprendiendo a los aficionados del buen rock.