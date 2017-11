Cuatro ex funcionarios tucumanos serán juzgados por el caso de Paulina Lebbos

Es por encubrimiento. Hay otro imputado por privación ilegal de la libertad seguida de muerte. El debate arrancará en febrero

Casi doce años después del crimen de Paulina Lebbos, la joven tucumana asesinada en 2006, la Cámara Penal de esa provincia fijó para el 6 de febrero próximo el inicio del juicio contra cuatro ex funcionarios del gobierno de José Alperovich acusados de encubrimiento y otro imputado por privación ilegal de la libertad seguida de muerte.

Según informaron fuentes judiciales, en el banquillo de los acusados se sentarán Eduardo Di Lella, ex secretario de Seguridad; Hugo Sánchez, ex jefe de Policía; Nicolás Barrera, ex subjefe de Policía; Héctor Brito, ex jefe de la Unidad Regional Norte y Hugo Rodríguez, ex policía.

A ellos se sumará Roberto Luis Gómez, quien es desde hace un año el único preso en la causa bajo la acusación de haber usado el celular de Paulina (24) y quien será juzgado por el delito de privación ilegítima de la libertad seguida de muerte.

“Esto es fruto de una gran lucha, no sólo de mi familia, sino de mucha gente y de todos los periodistas que mantuvieron vivo el caso de Paulina durante tantos años”, destacó Alberto Lebbos, padre de la víctima.

Lebbos sostuvo que “las pruebas son contundentes porque demuestran que han movido el cadáver de Paulina, desbarataron el lugar del hecho, destruyeron pruebas genéticas, adulteraron actas de procedimiento y amenazaron a testigos” y se mostró confiado en que los responsables serán castigados.

El padre de la joven dijo que espera que Alperovich, ex gobernador y actual senador nacional, sea citado para dar su testimonio en el histórico juicio. “El dijo en su momento que sabía el nombre del asesino de Paulina y por eso sostengo que es el gran responsable de todas las maniobras de encubrimiento realizadas, ya que a todos sus ex funcionarios los denuncié en mayo de 2006 y Alperovich los mantuvo a todos en sus cargos”, recordó. El padre de la joven asesinada, quien siempre aseguró que Paulina fue víctima de “los hijos del poder”, destacó que no buscan “venganza sino justicia” y que “esta gente diga la verdad, a quienes están cubriendo, y develen los nombres de los asesinos”.

Hasta el momento, sólo hay tres policías de Raco, villa veraniega situada a 45 kilómetros de Tucumán, que están condenados por su vinculación con el caso: Enrique García, Manuel Yapura y Roberto Lencina, los dos primeros por encubrimiento agravado y el último, por falsedad ideológica. El juicio oral comenzará el 6 de febrero, justo 20 días antes del décimo segundo aniversario de la última vez que Paulina fue vista con vida. El 26 de febrero de 2006, Paulina salió de un boliche, al que había ido a bailar con su amiga, Virginia Mercado. Se subieron a un remis color bordó, Virginia descendió primero, y Paulina siguió viaje hasta la casa de su novio César Soto, pero nunca llegó a destino. La joven apareció 13 días después asesinada.