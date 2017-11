En La Plata hay 25 casos de sobredosis por drogas y alcohol por fin de semana

Las intoxicaciones agudas por policonsumo se han vuelto moneda corriente, reconocen en las guardias de los hospitales al explicar que ocurren sobre todo en el contexto salidas nocturnas

“El baile arranca los jueves”, cuentan en la guardia del San Martín. Cerca de la medianoche, cuando los médicos comienzan a relajarse de la rutina diurna se dispara otra rutina que nunca se sabe qué puede deparar: accidentados, golpeados en peleas y, sobre todo, adolescentes y jóvenes intoxicados por el exceso de drogas y alcohol, casi siempre en combinación. Los llevan en general sus propios amigos de la noche, que muchas veces los dejan en ahí y se van. Lo mismo llegan semi inconscientes que un estado de excitación tal que los médicos necesitan llamar a los guardias seguridad para poder contenerlos. Nunca son menos de ocho casos por fin de semana; y eso en un sólo hospital de la Ciudad.

Uno de los centros que más consultas por sobredosis recibe en la Región, el San Martín atendió entre agosto y septiembre pasados un promedio de 45 casos al mes. Si se tiene en cuenta que la gran mayoría de ellos se produjo entre viernes y domingos; y que los hospitales Gutiérrez, San roque y Korn tienen una demanda similar, el calculo extraoficial de unos veinticinco episodios de este tipo por fin de semana en La Plata suena a un número más bien conservador.

Los excesos en el consumo recreativo de alcohol y drogas como parte del fin de semana parecen haberse naturalizado tanto entre los jóvenes que no sólo los casos de sobredosis se han vuelto moneda corriente en los hospitales: también el hecho de que el fenómeno ya no encuentra fronteras en lo que hace a edad, género o nivel de educación.

“Estamos viendo intoxicaciones agudas de todo tipo a partir de los 15 años, pero ya no se puede discriminar mucho por clase social, género ni edad. Si antes se concentraba mayormente en personas de escasos recursos y bajo nivel educativo, en su mayoría hombres, ahora se ve de todo: mucha gente de clase media; y tanto varones como mujeres”, asegura Isabel Suárez, jefa del Servicio de Admisión San Martín

La observación de la médica es corroborada por datos de la dirección del mismo Hospital. “De las noventa consultas por intoxicaciones agudas que registró el Servicio de Salud Mental entre agosto y septiembre, un 70% correspondieron a varones. En cuanto a la edad, el grueso de los pacientes, tanto hombres como mujeres, tenían entre 20 y 29 años; seguidos por los de 30 a 40 años; y en tercer lugar, los menores de edad”, detalla el director del Policlínico, Alberto Urban, al reconocer que “la mayoría de esas consultas fueron por consumo de cocaína y alcohol”.

DESDE LA CASA

La llamativa cantidad de casos de intoxicaciones agudas no son ajenas a un contexto donde parece haberse naturalizado el uso recreativo de drogas y alcohol. Pese a que existe un déficit de datos oficiales, diversas investigaciones realizadas en los últimos años por entidades académicas y organizaciones de la sociedad civil confirman esa realidad. Tal es el caso de un estudio realizado en 2015 por la Universidad Católica Argentina a instancias de la Fundación Florencio Pérez, según el cual ocho de cada diez jóvenes La Plata consumen alcohol y uno de cada cuatro ha probado marihuana al menos una vez. (ver gráfico)

Si bien el consumo de marihuana en sí no suele ser motivo de consulta en guardias hospitalarias, no así su combinación con el alcohol, explican los especialistas al advertir que la naturalización de esta droga ha incidido de algún modo también sobre las demás y que esa sensación de que “no pasa nada” no sólo se observa entre los más jóvenes sino entre las generación de sus papás.

Así lo señala entre otros el propietario de uno de los principales boliches de La Plata al contar hasta qué punto cambió la situación. “Si bien siempre ha habido gente que toma cocaína en los baños o intenta fumar un porro adentro del local, ahora lo hacen como si estuviera todo bien. Cuando les mandás a los de seguridad para que los saquen, se muestran sorprendidos. Te dicen: `¿Cómo?¿No se podía fumar acá?` El otro día hasta se nos ofendió uno que agarramos en el baño cuando le dijimos que se tenía que ir”.

“El problema es que muchos ni siquiera registran que no lo deben hacer porque ya vienen pasados de alcohol -cuenta el empresario-. Por el costo que tienen los tragos, el consumo de alcohol dentro de los boliches ha caído muchísimo. Hoy donde se toma fuerte es en las previas que los pibes organizan en las propias casas, a veces hasta con el consentimiento de los papás. Es ahí donde se gestan los desbordes que detonan en el boliche o en la calle unas horas después”.

COMO LLEGAN

“Lo que está pasando es muy visible en el hospital. Los casos de intoxicaciones, que en general son por policonsumo, comienzan a caer en la guardia el jueves a la noche, siguen el viernes y alcanzan su pico entre el sábado y el domingo a la madrugada. La mayoría vienen pasados de droga y alcohol”, cuenta Ia jefa del Servicio de Admisión del San Martín.

“¿Qué consumen? De todo -explica Luciana Quain, una de las médicas que tiene guardia los vienes en ese hospital-. Se ven desde adolescentes rotos por el Paco hasta chicos de clase media con drogas de diseño y gente joven pasada de cocaína. En general los que caen con intoxicaciones agudas tienen menos de 35 y vienen de festejar; casi siempre tomaron alguna droga ademas de alcohol”.

Tras cinco años de trabajar formalmente en la guardia del San Martín, Quain asegura ser capaz de reconocer estos cuadros apenas llegan al hospital. “En general los traen sus propios amigos. Entran en grupo, todos muy excitados; y si la situación pinta complicada los dejan y se van. Porque la realidad es que nos llega desde gente de clase media que tomó algo y se asustó hasta pibitos de clase baja completamente dados vueltas a los que los traen sus amigos sabiendo que si no los traen se pueden morir”.

En qué estado llegan esos pacientes depende no sólo de qué y cuánto tomaron sino también de en qué momento de la sobredosis caen en el hospital, explican en la guardia del San Martín. “Generalmente vienen con náuseas, palpitaciones o dolor toráxico. Y tanto pueden llegar inconscientes como en un estado de mucha agresividad. Por eso cuando vemos que están muy sacados llamamos a la guardia para que los contengan antes de atenderlos. Hemos ligado tantos bifes y patadas que ya no nos exponemos más”, comenta Quain.

“Muchas veces terminamos recurriendo al servicio de cuidadores hospitalarios para que nos ayuden a contener físicamente a estos pacientes porque muchos llegan en estados de mucha excitación psicomotriz. Una vez atendimos a un chico de 18 años al que no podían contenerlo ni cinco agentes de seguridad”, coincide en señalar Isabel Suárez, quien asegura que “son situaciones muy difíciles de manejar porque hay que cuidar al personal médico pero evitando siempre que la intervención sea desmedida, porque eso puede generar un problema después”.

MUCHO POLICONSUMO

“El consumo de alcohol ya de por sí es suficiente para que una persona pueda terminar en la guardia de un hospital, pero la realidad es que los que terminan generalmente en las salas de emergencias no sólo consumieron alcohol. Se está viendo mucha cocaína asociada”, cuenta Ana María Girardelli, la directora del Hospital Especializado en Toxicología y Adicciones de la Provincia, el centro que asesora a las guardias hospitalarias para el diagnóstico y manejo de intoxicaciones por drogas y alcohol.

“También observamos muchos casos de consumo de anfetaminas con alcohol, pero en un nivel social más alto. Y si bien la marihuana no suele ser causa de ingreso a guardia, muchas veces los propios pacientes terminan reconociendo que formó parte de la combinación. Sucede que al haber crecido tanto el autocultivo de cannabis, está circulando una marihuana con más concentración de sustancia psicoactiva, lo que produce a veces efectos inesperados que asustan y llevan a la gente a consultar”, explica Girardelli

Dentro del policonsumo uno de los fenómenos que más preocupa a la toxicóloga es “la circulación de sustancias nuevas que ni las propias personas que las toman saben muy que son”. “A veces los propios pacientes ni los amigos que los traen pueden especificar qué fue lo que tomaron: `pastillas`, te dicen pero no saben qué son. Lo que es seguro es que les producen un nivel de agresividad y violencia importantísimos”, coincide en señalar la jefa del Servicio de Admisión del Hospital San Martín.

“Nunca en la historia de la humanidad existió tanta variedad de drogas como ahora. Nunca antes había existido semejante oferta de pastillas, gases y líquidos disponibles para ser ingeridos, inhalados o inyectados. El fenómeno de las drogas de síntesis se asemeja al mito de la Hidra de Lerna: por cada cabeza que se le corta nacen dos nuevas”, explicaba este año el analista y consultor en políticas sobre drogas Esteban Wood. Para dar una idea de ese crecimiento exponencial, basta considerar que mientras que en 2008 la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito alertaba sobre la aparición de 26 nuevas sustancias psicoactivas, el último informe internacional ya habla de más de setecientas

DEL “NO PASA NADA” AL HOSPITAL

Lo que ocurre con las pastillas, al igual que la marihuana, es que generan una falsa sensación de seguridad. En el caso de las anfetaminas muchos consumidores no temen la sobredosis porque antes de llegar a ese punto se produce una contractura en los músculos masticatorios que los frena. Pero subestiman el riesgo de infarto por deshidratación y desconocen la peligrosa interacción que tienen esas pastillas no sólo con el alcohol sino con los antidepresivos y los antihistamínicos, medicamentos que algunas personas toman en forma habitual bajo indicación”, dice la doctora Girardelli.

Al explicar cómo es que suelen producirse las intoxicaciones agudas que registran las guardias, la toxicóloga señala entre las principales causas no sólo el alto consumo de sustancias sino sobre todo la mezcla de drogas con el alcohol.

“La mayoría de la personas que llegan a la guardias con intoxicaciones agudas desconocen hasta qué punto multiplican el riesgo al combinar cocaína con alcohol. Si las posibilidades de sufrir una arritmia cardíaca por tras consumir cocaína se concentran en las primeras 24 horas, al mezclarla con bebidas alcohólicas ese riesgo se extiende a 72”, dice la directora del Hospital Especializado en Toxicología y Adicciones de la Provincia.

Naturalización del consumo, subestimación del riesgo, ignorancia sobre efectos e interacciones, policonsumo, permisividad.... los elementos parecen confluir en un mismo desenlace anunciado; quizás veinticinco casos de sobredosis por fin de semana en La Plata no sean tantos dada la situación

