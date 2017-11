San Luis y Los Tilos se metieron en la definición del XXII Seven a Side de la URBA

| Publicado en Edición Impresa

Se disputó ayer la jornada de clasificación del tradicional Seven a Side de la Unión de Rugby de Buenos Aires con resultado dispar para los equipo de nuestra región, donde sin dudas en el haber positivo resaltaron las clasificaciones de San Luis y Los Tilos a la definición que se llevará acabo hoy, desde las 11:20, en las instalaciones del club Regatas de Bella Vista.

En la sede Pinazo de Belgrano Athletic, los maristas de la calle 520 tuvieron una jornada en la que enfrentaron por la zona 4 en primer término a Olivos, en lo que fue victoria 29 a 12; luego cayó sorpresivamente ante San Carlos por 19 a 14. Y rubricó su clasificación con un gran triunfo 21 a 5 ante Newman con tries de Renzo Barbier, Felipe Hernández y Teófilo Ferrari sobre el final. En tanto Bautista Marbán aportó 3 conversiones.

En la misma sede La Plata Rugby no tuvo una buena tarde, en su comienzo por la zona 6 enfrentó en primer orden a Hindú que lo derrotó sin atenuantes por 26 a 5; luego se midió con Alumni en donde cayó por 38 a 14 y cerró su participación con una nueva derrota ante Lomas por 24 a 0. En tanto Universitario por la zona 3 en el inicio cayó ante el anfitrión Belgrano Athletic por 19 a 0; luego igualó ante Old Georgian en 12 tantos y en el cierre cayó ante el CASI por 17 a 12. Finalmente Berisso por la zona clasificación 5 no pudo llegar a tiempo para el partido con Curupaytí y perdió los puntos y luego fue derrotado por Atl. San Andrés 33 a 0 y por San Miguel 56 a 7.

LOS TILOS EN GRAN NIVEL

En otra de las sedes designadas, en este caso la del club Pucará en la localidad de Burzaco, el que tuvo un desempeño ideal, fue el equipo del Barrio Obrero conducido tácticamente por los hermanos Rafael y Luis Silva junto a Karim Guevara.

El team de 21 y 522 venció a Lanús RC en el primer partido por 38-7 con tries de Juan Barragán, Tomás Curutchet, Mateo Tuculet (3) y Lucas García Urrutia.

Luego venció 31-0 a Albatros con tries de Bautista Gatti (2), Homero Picone, Mateo Tuculet y Nicolás Fernández. Para finalmente vencer en el cierre 19-7 a GEBA con tries de Tomás Curutchet, Emiliano Castagnet y Manuel Castagnet. Albatros tuvo un desarrollo irregular porque en primer término venció a GEBA por 28-24, para después caer consecutivamente con Los Tilos 0-31 y ante Lanús por 30-7.

San Luis chocará hoy con Pueyrredón (12:00) y luego con Alumni (14:40); en tanto que Los Tilos enfrentará en primer término a Pucará (11:20) y cerrará frente a Los Matreros (12:40), tanto maristas como tilenses buscando la Copa de Oro.