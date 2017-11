La Selección visita al duro Panamá

Sin Luis Scola, la Argentina quiere seguir por la senda del triunfo en el torneo clasificatorio al Mundial de China 2019

El seleccionado argentino de básquetbol intentará mantener una marcha ideal en la eliminatoria americana rumbo al Mundial China 2019, cuando enfrente como visitante a Panamá, en partido correspondiente a la segunda fecha del grupo A de la clasificación que otorgará siete cupos para la cita ecuménica. El encuentro, correspondiente a la zona A, se disputará desde las 18.00 ( hora argentina) en el Arena Roberto Durán de la capital panameña.

El conjunto dirigido por el bahiense Sergio Hernández arrancó sin complicaciones esta novedosa competencia que se asemeja a la que FIFA suele disponer para conocer sus clasificados. El representativo albiceleste venció fácil a su par de Paraguay por 96-63, en la noche del jueves, en un repleto Superdomo de la ciudad de La Rioja.

Para el compromiso de mañana, el equipo argentino afrontará una baja de peso. Su capitán, emblema y máximo goleador, Luis Scola, no dirá presente, ya que emprendió viaje a China para enrolarse nuevamente en las filas del Shanxi Brave Dragons, franquicia que lo contrató por la presente temporada

Presumiblemente, el quinteto inicial incorporará al alero marplatense Marcos Mata y ello permitirá el desplazamiento del santiagueño Gabriel Deck a la posición de ala pivote.

Entonces, la probable alineación principal comprenderá a Nicolás Laprovíttola, Lucio Redivo, Mata, Deck y Marcos Delía. Los otros jugadores a disposición del DT serán Gustavo Aguirre, Eric Flor, Máximo Fjellerup, Leonardo Mainoldi, Javier Saiz, Matías Sandes y Lautaro Berra.

Enfrente estará el conjunto panameño que en su debut cayó en Montevideo ante el local Uruguay (73-86). El equipo centroamericano, conducido por el DT español Manuel Hussein, exhibe jugadores de comprobado rodaje, con pasado –inclusive- en Liga Nacional (LNB) como el base Trevor Gaskins y ala pivote Jamaal Levy (ambos ex Bahía Basket), el armador Gary Forbes (ex Boca), el ala pivote Jaime Lloreda (ex Atenas de Córdoba) y el alero Ernesto Oglivie (ex Ferro).

“Es un rival distinto a Paraguay, indudablemente. Panamá es un país que tiene como objetivo la clasificación al Mundial”, aclaró el técnico Hernández como para dar crédito a la dificultad que puede presentar el compromiso a jugarse esta tarde en tierras oanameñas.