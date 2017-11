De Estudiantes a la AFA: el aporte de Saggese y Martín a la Sub 15 campeona

Hasta julio de este año trabajaron en las inferiores de Estudiantes, pero con el nuevo proyecto de la AFA se sumaron al equipo de las juveniles albicelestes. En visita a este diario, hablaron de todo sobre las formativas

Alejandro Saggese y Lus Martín posan con la medalla de campeón del sudamericano sub 15 y las camisetas de Argentina y Estudiantes / El Día

Por LAUTARO SEGURA

En julio de este año la Asociación del Fútbol Argentino decidió empezar de cero con sus selecciones juveniles y, por eso mismo, puso en marcha un nuevo proyecto que tiene mucha relación con Estudiantes. Es que Hermes Desio, coordinador de las juveniles albirrojas hasta dicho momento, se hizo cargo de las formativas albiceleste y, además, dos miembros del fútbol amateur del Pincha pasaron a trabajar en el predio de Ezeiza: el entrenador Alejandro Saggese y el preparador físico Luis Martín, más conocido como Luifa.

Si bien en un principio ambos fueron asignados para el trabajo de la Sub 13, la idea del proyecto es que sea un equipo integrado de trabajo, por lo que ambos fueron parte activa del cuerpo técnico que comandó Diego Placente y que llevó a la Sub 15 a obtener el último fin de semana por primera vez el torneo Sudamericano venciendo a a Brasil en la final.

En este contexto, Saggese y Martín se acercaron a este diario y hablaron de todo: la consagración de la Sub 15, el proyecto de la AFA, el trabajo en Estudiantes y sus formas de pensar la formación de jugadores, apuntando no tanto a los resultados sino a una enseñanza integral con cada chico.

-Luego de 25 días de trabajo, ¿qué sensaciones les quedó del Sudamericano?

- (Martín) La consagración potencia todo, pero nosotros estábamos muy contentos con la tarea realizada hasta el momento. El trabajo durante todo este tiempo nos dejó demasiado satisfechos. Los chicos la verdad tuvieron un gran comportamiento y con una calidad humana increíble.

- (Saggese) Es un proceso relativamente nuevo, nos estamos acomodando y conociendo recién. Fue muy rápido todo y nos tuvimos que ir adaptando entre todo el equipo de trabajo. Cada uno colaboró desde el lugar que podía.

- ¿Cómo es el proceso de convocatoria en este tipo de selecciones?

- (S) Uno tiene que andar. Está claro que uno tiene que ir a las fuentes, en el sentido de contactos con un técnico o coordinador del club del chico al cuál va a citar, porque ellos lo tienen el día a día. Pero después hay que ir a verlo y viajar. En mi caso fui a varios lugares en donde ves a los chicos en su lugar natural.

- (M) Creo que hemos convocado una cantidad importante en la Sub 15. Le dimos una oportunidad a todos en las posibilidades y tiempo que tuvimos. Había que formar el grupo y empezar a trabajar para el torneo.

- ¿Cómo fue trabajar con Diego Placente ?

- (M) Es una persona que está haciendo las primeras armas y nos fuimos conociendo, como con todos, porque aparecimos el primer día en el predio los diez y ahí fuimos hablando entre todos. Fueron muchas horas que estuvimos metidos ahí dentro laburando. Es un chico con tremenda experiencia como futbolista y con una cabeza abierta

- (S) Es muy interesante el intercambio que se produce, tanto con Diego como con Pablo (Aimar) por ejemplo, que han vivido tantas cosas como jugadores. Se da un ida y vuelta en donde capaz a veces hay diferencias desde lo futbolístico, pero es muy enriquecedor para ambas partes.

UNA FORMACIÓN INTEGRAL

- ¿Cuanto influye una deficiencia en la infancia en un juvenil?

-(M) Se nota la deficiencia en la infancia. Lo que uno no adquiere de chico después vas creciendo y se nota. Se puede recuperar, pero lleva un proceso que implica no solo la cuestión física. Cuando un chico es seleccionado por lo general, tendrá una falencia, pero no tan estructural.

-¿Y la parte psicológica como se trabaja en juveniles?

-(S) Es una complicación linda, uno está para eso. La formación es más que patear una pelota, hay que ir más allá. Es importante insistir en otros aspectos como el colegio o hábitos higiénicos. Hay distintas cuestiones que hacen al conocimiento nuestro de los chicos integral.

LAS JUVENILES DE ESTUDIANTES

- ¿Cómo las ven a las juveniles de Estudiantes hoy en día?

-(M) No creo que haya tantos cambios al estar Verón y Alayes, se sigue manteniendo un lineamiento, se apunta a la formación antes que los resultados. Obviamente se profundiza la idea cada vez más.

-¿Les costó dejar el día a día en el club para pasar a la AFA?

-(S) Nos costó bastante, en algunos aspectos se extraña mucho porque es el lugar de uno. Uno también se formó ahí. Es difícil irse, te sentís parte de todo lo que se está gestando.

-¿Qué sienten cuando un juvenil que tuvieron llega a Primera?

-(S) Cuando los ves debutar en la cancha nos comemos los dedos, en ese sentido somos un poco paternales. Pero es en pos de que las cosas salgan bien y que tengan una carrera linda y duradera. En Estudiantes es muy difícil hablar de un “mentor” o que “alguien descubrió a tal”, porque todos aportamos un granito de arena

-(M) Cuando los ves debutar se te caen las lágrimas. La alegría más grande no es solo que llegan, sino cómo llegan.