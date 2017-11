Como en las últimas salidas, falla en las dos áreas y lo paga con derrotas

Gimnasia perdió 2-0 frente a Belgrano, en Córdoba. Los de Soso no jugaron bien y, a pesar de ello, parecían tener todo controlado. Como ante el Tomba y Chaca, no fueron punzantes arriba y dieron ventajas atrás

Por WALTER EPÍSCOPO

CÓRDOBA

Enviados Especiales

Y Gimnasia se volvió con las manos vacías de Córdoba. Una derrota dolorosa por que Belgrano la consiguió en el final, entonces queda la sensación de haber estado cerca de haberse vuelto aunque sea con un punto a nuestra Ciudad. Pero con el 2-0 final ó si hubiese terminado 0-0, el análisis no hubiese cambiado mucho: Gimnasia jugó mal. No fue práctico para jugar, no fue sólido atrás, no fue punzante arriba, ante un rival que tiene muchas limitaciones pero sacó provecho de las desatenciones defensivas albiazules (como dos fechas atrás había hecho un flojito Chacarita), y terminó festejando con toda su gente.

Otra vez aquello de salir a jugar de la misma manera de local como de visitante, no existió. Gimnasia jamás se llevó por delante a Belgrano, ni cerca estuvo de manejarle la pelota. Por que el equipo no fue ni la sombra de aquel que goleó a Vélez ni derrotó con autoridad a Patronato, ambos en el Bosque; pero se pareció mucho al que defeccionó en Mendoza con G. Cruz o Chacarita en San Martín, retirándose con la cabeza gacha y lleno de impotencia.

SIN JUGAR BIEN, TUVO CHANCES

No arrancó metido el Lobo. Tarde de mucho calor, sol agobiante. Gimnasia entró como abombado. A los 5 minutos en el renovado estadio de Barrio Alberdi se gritó gol, pero fue bien anulado por posición adelantada del volante Federico Lértora, pero lo grave fue el movimiento del Lobo al defender. Apenas un minuto después, Alexis Martín Arias que tendría intervenciones de mérito, sacó por arriba un centro que se le metía por el segundo palo.

Pareció empezar a hacer pie el equipo de Mariano Soso, que ganaba metros en campo Celeste y veía que no era imposible poner nerviosa a la multitud local. Sobre los 20 minutos apareció Brahian Alemán, que tras un pase de Colazo ingresando por izquierda generó su espacio

y remató al arco, obligando a lucirse al grandote golero cordobés, Lucas Acosta. Y minutos después se animaría Lorenzo Faravelli desde afuera del área, pero la pelota se iría desviada.

Enseguida llegaría la respuesta del conjunto de Pablo Lavallén que puso en aprietos al Tripero. A los 26 minutos, un cabezazo de Cristian Lema reventó el travesaño de Martín Arias tras un córner; y 3 minutos después, otra vez el defensor Lema gana arriba y su cabezazo tenía destino de red pero esta vez el “uno” albiazul se quedó con la pelota con una gran atajada.

Pero en el final, serían los de Soso los que tendrían sus chances. A los 42 minutos el uruguayo Nicolás Dibble (en una de las poquísimas que tocó) remató y Acosta ahogó el grito volando y atenazando la pelota en el aire; y un minuto después tras un centro desde la izquierda, Faravelli quedó dentro del área cara a cara con Acosta pero no pudo conectar bien y el golero controló.

DOS GOLPES DE NOCAUT

El calor iba dejando su huella en los protagonistas, iba quitando piernas y energía y ya costaban cada vez más los movimientos. Lértora primero con un remate desviado y Sequeira de cabeza después, fueron las insinuaciones de los de Lavallén en esos primeros 10 minutos iniciales. Empezaron a llegar los cambios, y Ezequiel Bonifacio que entró fresquito, al minuto robó una pelota detrás de mitad de cancha y encabezó un contragolpe que no terminó bien, ya que su remate se fue por arriba del travesaño.

Ya pasando los 20 minutos se inclinó la cancha a favor del local con un cóctel tremendo: la gente empujaba, los Celestes iban y Gimnasia empezaba a cometer errores peligrosos defendiendo. Martín Arias le dijo “no” a un disparo de Amoroso; enseguida lo pierde Figueroa cara a cara con Alexis e increíblemente solo.

Más allá de todo, parecía estar controlado el juego para Gimnasia, ya que Alemán agarraba la pelota y trataba de armar algo, aunque cada vez estaba más solo. Belgrano era ganas, pero también veía que el tiempo pasaba y la impaciencia se empezaba a sentir desde afuera. Hasta que a los 37 minutos, Fabricio Brener le ganó a los defensores albiazules y definió cruzado ante Martín Arias para poner el 1-0.

Gimnasia como pudo tras ese mazazo del gol recibido intentó y tuvo su chance. Pelota parada de Colazo, y sobre los 41 minutos Nicolás Ibáñez de cabeza con el arco a su disposición no pudo convertir ya que la pelota se fue por arriba.

Belgrano buscó tranquilizarse con el gol a favor, y ahora Gimnasia se desesperó. Con más ganas que ideas atacó, y fue a matar o morir a la última pelota con un córner a favor. Hasta Martín Arias fue a buscar el cabezazo al área Celeste, pero no terminaría bien para los de Soso. Por que los Piratas sacaron una contra rápida, Fito Rinaudo no pudo defender la pelota en el medio y los atacantes locales se fueron hacia el gol, y Francisco Brunetta, a los 48 minutos decretó el 2 a 0 lapidario, dejando una imágen impotente de los hombres albiazules.