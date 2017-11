Carrió dijo que los 44 tripulantes del Ara San Juan "están muertos"

La diputada nacional visitó anoche el programa de Mirtha Legrand y se refirió a la embarcación buscada desde el 15 de noviembre. "Lo que no puede decir el Estado, yo lo puedo decir", sostuvo

La diputada nacional Elisa Carrió aseguró anoche durante su visita al programa de Mirtha Legrand que que los 44 tripulantes del submarino argentino Ara San Juan, desaparecido desde el miércoles 15 de noviembre, "están muertos".

"Tengo que decirlo, están muertos", sentencio Carrió al tratar en la mesa de Mirtha Legrand el tema que conmueve a todos los argentinos y que dio lugar a una profunda desazón después que se conoció una explosión en el área de búsqueda que posiblemente estaría vinculada a dicha embarcación.

"Ellos son héroes y sé de la vocación enorme que han tenido. Ojalá que esto sirva. Me parece que decir esto es lo mejor porque así vos tenés alguien a quién ponerle una cruz, una flor", expresó Carrió.

Firme en sus declaraciones, la legisladora recientemente re-electa añadió que "lo que no puede decir el Estado yo lo puedo decir, porque yo soy representante del pueblo de la Nación, no del Estado. Yo quiero que la Nación entienda algo: hay algo que ni el Ministerio ni el Presidente pueden decir, que es, que el acontecimiento es irreversible, porque todavía no se llegó a encontrarlos".

En esa línea la funcionaria abogó por un nuevo ordenamiento de las Fuerzas Armadas: "Que estos 44 héroes que estaban ahí por vocación sirvan para una reestructuración y una redefinición clara de las Fuerzas Armadas", deslizó.

Carrió realizó las declaraciones mientras estaba sentada al lado de Itatí Leguizamón, esposa de uno de los submarinistas que viajaba en el navío Ara San Juan, quien criticó a la Armada por la incertidumbre genera por los comunicados después de que se perdió el rastro de la embarcación.

Para Leguizamón, Carrió "se atrevió a decir que el acontecimiento es irreversible y eso es un problema ya que las familias se siguen esperanzando".

Carrió además anticipó que se encuentra investigando las condiciones en que fue realizada la reparación de "media vida", del submarino durante el gobierno de Cristina Kirchner. Por último, lanzó: "Que estos héroes sirvan, que no sean como los de Malvinas".