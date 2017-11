El caso de Lorena Bobbitt, la mujer que le cortó el pene a su marido con un cuchillo

Mientras continúa el estupor y el asombro en la provincia de Córdoba por el caso de la mujer que, con una tijera de podar, le cortó el pene a un hombre en un departamento de la capital de dicha provincia, un hecho similar, ocurrido en los años noventa , volvió a salir a escena.

Se trata del caso que estremeció a los Estados Unidos en el año 1993 y que involucró a John y Lorena Bobbitt, una mujer que cansada de sufrir abusos y malos tratos por parte de su marido, decidió cortar su pene con un cuchillo de cocina.

Según señala la crónica policial de la época, con un corte limpio sobre la piel la mujer seccionó el glande y parte del cuerpo cavernoso de su marido y se retiró de la escena. El hombre estaba dormido y cuando despertó después de una fuerte borrachera, sintió sus testículos húmedos y llenos de sangre.

La mujer se escapó en un vehículo y tras manejar por varios kilómetros con el miembro seccionado de su marido decidió deshacerse de él tirándolo por la ventanilla.

Tras ser capturada por la policía en el estado de Virginia, Lorena enfrentó un juicio. La Justicia de Estados Unidos entendió que lo que provocó el ataque fue un "rapto de violencia temporaria", es decir, una emoción violenta de una víctima de violencia machista.

Hace un año, a los 49, John Bobbitt, a quien meses después del ataque le reimplantaron el pene, apareció en el programa Scandal Made Me Famous (El Escándalo me hizo famoso). No culpó a su ex mujer. Por el contrario, dijo comprenderla. "Ambos nos hicimos daño. Le deseo lo mejor", dijo Bobbitt quien, según se conoció tiempo después jamás pudo volver a tener una erección.

En tanto, Lorena Bobbitt se convirtió en Lorena Gallo, su apellido de soltera, y se casó de nuevo y obtuvo una licencia para poner su propia peluquería. Durante el juicio, repitió con insistencia que su ex marido abusaba de ella física y sexualmente. Fue por eso que creó una fundación dedicada a la violencia doméstica llamada Lorena's Red Wagon.

Mientras tanto, en Córdoba, Brenda Micaela Barattini, de 26 años, quien es conocida desde el sábado como "La Lorena Bobbit cordobesa", permanece detenida en un penal de Córdoba acusada de provocar lesiones gravísimas contras Sergio F., de 40 años, con una tijera de podar. La joven chubutense, arquitecta espera ahora que le realicen una serie de pericias psiquiátricas