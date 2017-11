El dólar cotizó a $ 17,61 para la venta

El dólar cerró hoy en $ 17,14 para la compra y $ 17,61 para la venta al público y retornó así a los valores que tenía la divisa estadounidense a fines de septiembre pasado. De esta forma, el dólar cedió hoy 5 centavos respecto al viernes y 32 centavos en relación al último día hábil del mes pasado.

Es decir que en el mes la divisa estadounidense cayó 1,80%. En la misma sintonía, en el Banco Nación el dólar recortó 5 centavos y terminó en $ 17,10 y $ 17,50 para la compra y la venta respectivamente. En el mercado mayorista el dólar cerró a $ 17,22 y $17,32 para las puntas compradora y vendedora; tres centavos debajo del final del viernes pasado.

La semana pasada se produjo un brusco descenso en el ingreso de exportadores de cereales y oleaginosas que vendieron US$ 173,8 millones contra los US$ 309 millones de la semana anterior. Sin embargo Izzo destaca que la oferta sigue fuerte porque "fueron reemplazados por otros vendedores".

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 593,6 millones y en el de futuros del MAE se hicieron US$ 56 millones. En el mercado de futuros de dólar, Rofex, se operó US$ 1.106 millones, de los cuales el 33% fue a fin de mes a $ 17,34 y diciembre se pactó a $ 17,68. El plazo mas largo fue marzo a $ 18,69. Los precios cayeron en todos los plazos 9 centavos.