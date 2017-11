Las estaciones de trenes, una barrera difícil de sortear para discapacitados

Quienes tienen que circular en sillas de ruedas se encuentran con diferentes problemas desde Gonnet a La Plata

Un relevamiento realizado por La Plata Solidaria marca que “no existe posibilidad que discapacitados motrices accedan a las estaciones de Gonnet y Tolosa. Los trabajos en Ringuelet conforman un panorama que un discapacitado para acceder a la estación debe recorrer más de 200 metros en una rampa que no está concluida y que nadie sabe como hará para cruzar las vías de carga. Peor aun es la posibilidad de cruzar el anden desde las boleterías. Allí literalmente no hay posibilidad alguna. La situación se complica en el ejido urbano. Desde la estación de Tolosa hasta llegar a 1 y 44 no hay posibilidad alguna que un discapacitado motriz cruce las vías que separan a barrio Norte, Hipódromo y Tolosa,

El preocupante informe fue presentado para pedir urgentes medidas a las autoridades del ministerio de Transporte de la Nación para que puedan adoptarse medidas que permitan un ámbito de inclusión en uno de los transportes más utilizados.

“Hemos realizado este trabajo que presentaremos ante el Defensor del Pueblo de la Nación porque aquí se está violando toda la legislación que protege y vela por los derechos con las personas con discapacidad. La ley nacional 22431 en su artículo 20 es clara y contundente en cuanto a la tarea del Estado que debe garantizar la libre accesibilidad de las personas discapacitadas. A esto se le agrega también el inconveniente que genera para las mamás que llevan a sus niños en coche ya que sufren el mismo problema”, señaló Pablo Pérez, de La Plata Solidaria.

“El trabajo de relevamiento fotográfico es contundente. Las estaciones habilitadas son un escollo para aquellos ciudadanos que tienen que movilizarse en sillas de ruedas. En las estaciones de Tolosa y Gonnet los vallados y las rampas sin terminar forman parte del problema. El caso de Tolosa quizá es el más demostrativo. Para acceder a la estación la gente debe hacerlo por el viejo puente de fierro”, agregan.

“Es una locura todo lo que debemos hacer para llegar con el cochecito a la estación. Y si queremos viajar a La Plata, es decir cruzar de vía es casi imposible”, dijo Gustavo, padre de un niño pequeño.

Se calcula que entre el 10 y 12 % de la población tiene una discapacidad, indicaron los impulsores del relevamiento.