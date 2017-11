Suspenso en Racing por la continuidad de su técnico

| Publicado en Edición Impresa

Víctor Blanco, presidente de Racing, aseguró que “en caliente” no va a tomar “ninguna decisión” en referencia a la probable desvinculación de Diego Cocca como entrenador de la Academia, tras la derrota ante Independiente.

“Hoy (domingo) no me voy a reunir con Cocca. En caliente no voy a tomar ninguna decisión”, dijo el alto directivo.

“El que se quiera quedar en Racing se quedará y el que no, se irá. Si me dice que no tiene fuerzas, veremos. Salimos de situaciones peores que estas”, agregó Blanco.

Por último, el presidente del club albiceleste se refirió a las declaraciones de Cocca en la que puso en duda su continuidad al frente del primer equipo.

“No sé por qué dijo lo que dijo, pero hay que tener la cabeza fría. Me voy a tomar de 48 a 72 horas para hablar con el entrenador”, concluyó Víctor Blanco.

Respecto a las manifestaciones de Cocca, efectivamente, en la conferencia de prensa posterior al clásico de Avellaneda, adelantó que se reuniría con “Víctor Blanco para evaluar la continuidad al frente del equipo”.

Por otra parte, y sobre la derrota ante el Rojo, explicó que “el equipo jugó para ganar desde el primer minuto, la actitud fue buena buscando el arco rival”.

Consideró que “Independiente vino con la intención de no perder, de sacar el empate y se llevó mucho más lo que no mereció”, consideró, agregando que “los jugadores tuvieron la actitud, el compromiso y las ganas para vencer, pero nos tocó perder”.

“Siempre soy positivo, pero igual prefiero reunirme con el presidente para evaluar lo hecho hasta ahora y ver cómo se sigue porque no quiero perjudicar al equipo” destacó.