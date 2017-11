Opinan los lectores

| Publicado en Edición Impresa

Veredas

Jorge M. Romero afirma: “No me cabe ninguna duda que la responsabilidad por el estado de las veredas urbanas, uno de los problemas y no menor de nuestra ciudad, es del respectivo propietario. Así lo expresa el Código de Construcciones, en el Decreto Ordenanza 3001/63 del Código de Construcciones, que seguramente sigue vigente; expresa: ...” La obligación de construir y conservar la vereda, es exclusivo cargo del propietario del terreno. En aquellos casos en que la vereda se encuentre destruída en mas de un 20 % de su superficie, es obligatoria la reconstrucción de la misma...”De acuerdo a ello, su cumplimiento es competencia de las autoridades municipales, acordando plazos, cuando es necesario, con algún crédito adicionado a la tasa municipal. Pero lo que no se puede negar, es que este es uno de los grandes problemas a solucionar, si pretendemos los platenses que la Ciudad recupere su categoría de emblemática por diseño, único en el mundo y la capital histórica de la Provincia más importante del país.”

Remembranzas

Humberto Amerise reseña: “Todo lo vivido encierra sentimentalismo que penetra en el alma y provoca lagrimones. Días atrás, se recordaba la época de las bolitas lecheras, destacándose la sobrevivencia de una fábrica que comenzó a producirlas en 1953. Ahi renacieron a mi mente momentos vividos, gracias a mi madre para que yo conservara mis bolitas en una media común. Ya con canas y poco cabello, asocie esos momentos vividos con paz y libertad; disfrutábamos tomar mate en la puerta de nuestras casas; de aquel fútbol de tiento con picones en la placita del barrio; bicicletas (el que tenia) contra un árbol sin candado; jugábamos en la vereda a la rayuela y las nenas también con figuritas abrillantadas; concurriamos a los colegios respetando a nuestras maestras, era lo que nos enseñaban nuestros padres; mesa familiar sin celulares, bebiamos Sidral o Bidu, nos conformabamos con un pan tostado con aceite común. Recuerdos que a uno le gustaría volver a vivir. Dijo Humberto Eco: ´Cada cultura absorbe elementos de las culturas cercanas y lejanas, pero luego se caracteriza por la forma en que se incorporan esos elementos´.”

Charles Manson

Susana Fernández refiere: “Seamos cristianos, judíos, o de cualquier religión donde la piedad sea uno de sus paradigmas ¿es acaso humano, retener a una persona, por más daño que haya producido, entre cuatro paredes, durante años y años? ¿Le devuelve la vida a quien se la ha quitado? Sólo produce una tremenda tortura al criminal y nada rectifica ni cambia en esa persona. Por eso, sería interesante que quienes se oponen a la pena de muerte, se hagan cargo de los criminales y no la sociedad. Que resulta más torturante como leer que Charles Mason, ha muerto, luego de esperar ¿qué?¡. Ya somos demasiados y arrastrar esa carga, cada día más abundante, nada nos beneficia. Sólo pensemos y razonemos y no seamos hipócritas. De haberse arrepentido Charles Mason, ¿lo hubieran dejado libre?. “

Cataluña

Justo D. Madrigueña señala: “El futuro de una sociedad se juega, en gran medida, en la educación y en los contenidos de los medios de comunicación. Dos ámbitos que deben regirse por valores alejados de toda manipulación ideológica, máxime en el caso de programas destinados a menores de edad. La mentira no se convierte en verdad porque se repita muchas veces, y la manipulación, por más que se extienda, no deja de ser un acto perverso. Utilizar el aula o la televisión pública, que pagan todos los ciudadanos, para inocular el virus del odio y manipular las conciencias y moldearlas según los postulados de la ideología nacionalista más radical, es una siembra nefasta que dificulta profundamente un futuro de serena convivencia. Eso, desgraciadamente, en Cataluña pasa.”

Submarino I

Sarah Baxtell opina: “Los intentos de desestabilizar al Gobierno democrático actual, por parte de los Mapuches, RAM y otros, nos demostraron cómo actúan: violencia, atentados diversos y mentiras para confundir. La pregunta es: ¿la desaparición y supuesta explosión que dicen sufrió el Submarino A.R.A San Juan, podría haber sido objeto de un atentado terrorista?. Aún no se han perdido las esperanzas y los 44 marinos regresarán sanos y salvos a sus hogares. El hecho quedará plasmado en las páginas de nuestra Historia y lo recordaremos cómo el mundo nos brindó su apoyo.“

Submarino II

María E. Farros sostiene: “El mundo se hizo eco del Submarino. Acongojados e incrédulos asistimos a todos los últimos reportes. La noticia más dura fue que hubo una explosión, mencionada después de ocho días de angustias. ¿Qué pasó con los radares de aviones y barcos etc. que colaboran con la búsqueda de los 44 tripulantes del submarino? La desgracia es tan grande que vino al caso enumerar otras tragedias ocasionadas por inoperancia de los responsables del gobierno que no dispusieron, en su momento, las asignaciones presupuestarias que evitarían las mencionadas tragedias como la muerte de 52 ciudadanos en el ferrocarril siniestrado y muchos otros que han dejado duras huellas en nuestros corazones que palpitan de dolor aún después del tiempo transcurrido. He prendido velas blancas para guiar al submarino que traiga sanos y salvos a los 44 tripulantes y que les permita pasar la Navidad.”