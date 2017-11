Editorial de El Norte de San Nicolás

| Publicado en Edición Impresa

Otras opiniones

Señala El Norte de San Nicolás en su editorial que: “El Ministerio de Finanzas informó que la suma de pasivos en dólares y pesos, más los cupones atados al PBI, sumaron u$s 307.000 millones en el segundo trimestre. De esta manera, la deuda pública se incrementó en u$s 18.343 millones en el primer semestre. La cartera indicó además que del total, u$s 149.937 millones están colocados en agentes del sector público, u$s 116.425 millones en manos en agentes privados y 27.427 millones están contra organismos multilaterales y préstamos bilaterales”.

“El informe indicó que aún existen u$s 2.833 millones que no se presentaron al canje y la deuda pública subió a un promedio de 100 millones de dólares por día durante el primer semestre del corriente año”.