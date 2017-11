Gallardo muy autocrítico: "Un equipo sin respuestas"

Muy autocrítico estuvo Marccelo Gallardo durante la conferencia de prensa que brindó al término de la derrota sufrida por los millonarios en el Monujmental ante Newell´s.

"Vi un equipo sin respuestas futbolísticas. Estamos cometiendo muchos errores, cuando el nivel general no es bueno, sufrís como sufrimos hoy", tiró el Muñeco sin disimular el enojo por lo que había realizado su equipo.

Pero además el entrenador opinó que "Nos metimos en problemas solos...Un error llama a otro error y así se hace difícil". También advirtió que "Tengo mucha bronca por el funcionamiento del equipo y porque nuestra gente no merecía despedir el año con una actuación así,me duele".

Gallardo, además de advertir que "Intento estar tranquilo y sereno porque no puedo perder el equilibrio aunque siempre he sido autocrítico yo digo la verdad", señaló que "Hay que trabajar la parte futbolística y la parte mental porque hace tres semanas que no nos podemos recuperar".