Mató a su hijita de dos años con una almohada porque "no tenía para darle de comer"

En Florencio Varela, una mujer mató a su hija de casi dos años tras asfixiarla con una almohada y al ser detenida justificó los hechos diciendo que "estaba cansada de la situación" de pobreza que vivía y que "no tenía para darle de comer".

Fuentes policiales confirmaron que la nena, que se llamaba Milena Gómez, "fue asfixiada de frente" y su madre "le colocó medias en las manos para que no la rasguñara" mientras le impedía respirar.

Según la declaró hermana de la madre, quien se encontraba en la casa cuando ocurrió el hecho, la joven "se encerró en una habitación con la nena y no salió durante horas" pese a que ella le reclamaba que abriera la puerta.

La tía de la nena contó también que su hermana salió del cuarto con la menor envuelta en una frazada y corrió hacia la calle, motivo por el cual sospechó que algo malo había pasado y pidió la ayuda de los vecinos.

Un hombre que vive en la misma cuadra consiguió interceptar a la madre de la nena en la esquina, quien dejó ver a su hija ya sin vida, con los labios y la cara azulados. Inmediatamente, el hombre llamó al 911.

Mientras intentaban reanimar a la nena, la madre le aseguraba a la policía que "La maté, ya está, me aseguré. No podía darle de comer, ahora ya no va a sufrir más. Ya no podía soportar más esta situación, estoy muy cansada".

La mujer, Karina Gómez, fue trasladada a la Comisaría de la Mujer de Quilmes imputada por "Homicidio Agravado por el vínculo". Intervino en el caso la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5 de Florencio Varela, a cargo del fiscal Hernán Bustos Rivas.