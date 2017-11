El tétrico decorado de la Casa Blanca para Navidad

Una foto publicada hace dos días por la directora de comunicaciones de Melania Trump, la esposa del presidente estadounidense Donald Trump, llamó la atención por el impacto del juego de luces en el decorado, que provocó una imagen, cuando menos, tétrica.

La captura, que nos lleva a imaginar innumerables pasajes novelísticos oscuros, no tardó en hacerse viral y las repercusiones al respecto trajeron consigo algunas opiniones muy llamativas.

En un portal de noticias norteamericano, se puede leer con cierto humor que "la residencia presidencial parece una dimensión paralela oscura donde todo está muriendo y toda esperanza está perdida. Es bastante apropiado, sin embargo".

The holidays are upon us!! Right now: flotus is seeing to every last detail here at the @WhiteHouse pic.twitter.com/TglHYDVUx1