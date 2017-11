Problemas con el suministro de agua en distintos puntos de la Ciudad

Usuarios de la zona de Parque Saavedra y adyacencias indignados y preocupados por baja presión en las canillas y cortes totales registrados esta mañana. Además, denuncian problemas con el reparto del líquido en Gonnet

Vecinos de un vasto sector de la Ciudad expresaron preocupación por el suministro de agua que en algunos casos presentaba baja presión y en otros el cuadro era de interrupcinoes totales.

Alicia, de 19 entre 68 y 69, sostuvo que esta mañana no contaba con el servicio después de una noche "con muy baja presión". "Nos dan un poquito y después no vuelve", consignó.

La mujer sostuvo que la escasez en las canillas es un problema recurrente y que habitualmente encuentran algo de alivio durante la noche o la madrugada, cuando el líquido sale con mayor fluidez.

En tanto, desde 13 y 58, Elisa aseguró que desde las 7 estaba sin una gota de agua y que en el transcurso del martes aguardaba por la normalización del servicio.

Este cuadro se extendía incluso al sector de 63 y 27 y alrededores donde los usuarios dijeron que este inconveniente es moneda corriente y que si no se toman cartas en el asunto "el verano va a estar muy difícil para nosotros."

Otro punto con complicaciones era en la cuadra de 50 entre 30 y 31, según contó una jubilada de apellido Castellani. "No puede ser, todos los días pasa lo mismo, siempre con baja presión de agua, sale un hilito muy fino, esto nos supera, no se puede creer", manifestó la damnificada.

En Gonnet, una lucha de todos los días

En Villa Castells el acceso al agua potable es una lucha cotidiana. Los vecinos cuentan que para abastecerse deben acudir con bidones a la delegación municipal, pero como si fuera poco tienen que ir dos o tres veces al día, ya que encontrar al camión a cargo del suministro es una suerte de lotería.

"Vas temprano tipo 9 ó 9.30 y de te dicen que el camión llega a las 10. Volvés a esa hora, te quedás hasta las 10.30, y no aparece. Regresás a las 13 y te dicen que el camión se quedó sin agua y se fue a las 12", precisó una vecina.

En medio del hartazgo la mujer dijo que "esta situación me saturó". "Hoy fui, había poquitos bidones y me dicen que están reservados, por lo que les dije que iba a hacer una denuncia. Me respondieron: 'Hacela, me hacés un favor, ya que no es un problema nuestro sino de ABSA, que es un desastre la entrega de agua", relató.

La vecina sostuvo que a raíz de las falencias en el reparto del preciado líquido "tenemos que terminar comprando los bidones en los comercios", lo cual representa sin dudas un golpe al bolsillo.