El reproche de la mamá del joven muerto a los mapuches: "no quería que anduviera con ese grupo"

"Se involucró con esa gente, yo no quería que se prestara", dijo Graciela, en referencia a familiares de Rafael Nahuel que participaban del reclamo de tierras. "El era una persona inocente. No puedo creer que a mi hijo me lo trajeron de esa manera", agregó la mujer