Daniel Grinbank se negó a producir un recital de Morrissey porque "defendió" a Kevin Spacey

El empresario retiró su propuesta para organizar un show del músico británico en Buenos Aires, horas después de que Morrissey defendiera al protagonista de "House of Cards", acusado de abuso sexual.

Tras el conocido escándalo por acusaciones sobre abusos sexuales que involucra a distintas estrellas y productores de cine en Hollywood, las respuestas y las opiniones corrieron por todas las sendas. Si bien la vasta mayoría expresó su repudio contra Kevin Spacey, acusado de abusar sexualmente de un chico de 14 años en 1986, el cantante Morrissey realizó unas polémicas declaraciones.

En una entrevista que el ex líder del grupo The Smiths realizó este lunes a una revista alemana,sostiene que Spacey ha sido "atacado innecesariamente": fue apartado ("borrado", dice Morrissey) del rodaje de una película, All the money in the world, y también de la exitosa serie House of Cards.

Mi empresa se bajo de oferta q hiciera para tocar en BA el año próximo a Morrissey al haber certificado q eran ciertas sus declaraciones a Spiegel Online(medio aleman), avalando a Kevin Spacey y hechos de pedofilia. No nos interesa producir este tipo de artistas con estos valores pic.twitter.com/paNHOkeXyR — Daniel Grinbank (@GrinbankDaniel) 28 de noviembre de 2017

"Hasta donde sé, él estaba en una habitación con un chico de 14 años. Él tenía 26. Cabe preguntarse dónde estaban los padres del niño -afirmó el músico en la nota-. Cabe preguntarse si el niño no sabía lo que ocurriría. Cuando estás en la habitación de alguien tienes que ser consciente de adónde puede llevar eso", dijo.

Al respecto, el empresario Daniel Grinbank aclaró que su decisión fue tomada "al haber certificado que eran ciertas" las declaraciones que Morrissey concedió a Der Spiegel avalando a Kevin Spacey y hechos de pedofilia". Y justificó: "No nos interesa producir este tipo de artistas con estos valores".

Grinbank aseguró que chequeó que las declaraciones fueran ciertas, habida cuenta de que las redes sociales suelen ser prolíficas en frases falsas o sacadas de contexto. Pero en este caso, Morrissey realmente realizó las declaraciones. Si el año que viene termina haciéndose el recital en Buenos Aires, no será bajo la organización de DG Entertainment.