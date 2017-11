Sesión clave mañana en diputados por la ley de electrodependientes

Desde la Asociación Argentina de Electrodependientes pidieron que la Provincia adhiera a la ley nacional a tratarse el miércoles en la cámara Baja "Que nuestros representantes demuestren su capacidad de escuchar a las minorías ocultas y legislen en favor de la vida", enfatizaron

La sede bonaerense de la Asociación Argentina de Electrodependientes (AAE) pidió hoy que la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires sancione la adhesión de esa jurisdicción a la ley nacional que garantiza el acceso gratuito al suministro eléctrico a las personas que dependen de la electricidad para poder vivir.

En abril de este año, el Congreso nacional sancionó la Ley 27.351, que establece la gratuidad del servicio eléctrico, el acceso a un registro nacional de personas electrodependientes, el derecho a solicitar un grupo electrógeno gratuito y a requerirle a la distribuidora de energía que se haga cargo de los costos de su funcionamiento.

También determina que las empresas deberán contar con un 0-800 las 24 horas para atender consultas y responder a posibles urgencias; y garantizar niveles de tensión adecuados a personas que lo requieran por motivos de salud.

La Cámara de Senadores bonaerense aprobó el 8 de junio un proyecto del diputado Federico Susbielles (FpV), a través del cual se busca adherir a la norma nacional, pero la iniciativa aún no fue tratada en Diputados.

En el territorio bonaerense hay, según datos de la AAE, 300 electrodependientes, para quienes rige desde 2014 la Ley 14.560 que establece una tarifa diferenciada del servicio eléctrico y la obligación de que las empresas proveedoras los doten con grupos electrógenos.

"Como padres y familiares de personas Electrodependientes, solicitamos a nuestros representantes de la Cámara de Diputados de la provincia que el día 30 de noviembre de tratamiento al proyecto de Ley de Adhesión a la Ley Nro 27.351", dice el comunicado que lleva las firmas de Mariela Duarte Vinelli, Stefanizzi Mauro y Silvina Lasca, de AAE.

"Pedimos que los derechos de nuestros hijos estén garantizados de igual manera que en el conurbano que se encuentran bajo Edenor/Edesur con una ley homogénea", plantea el comunicado.

De aprobarse el proyecto, las empresas Edelap (Empresa Distribuidora Energía La Plata), EDEN (Empresa de Distribución de Energía Norte), EDEA (Atlántica), EDES (Sur) y las cooperativas cumplan con los beneficios que indica la ley nacional para los electrodependientes.

Lasca, coordinadora de la AAE en la provincia y mamá de Agustín, un niño de dos años que sufre una epilepsia refractaria grave, aseguró a Télam que "para que el 30 el proyecto se apruebe sobre tablas debe mañana tratarse en prelabor legislativa.

Esperamos que nuestros representantes demuestren su capacidad de escuchar a las minorías ocultas y legislen en favor de la vida".

El texto agregó que la norma "mejora ampliamente las condiciones de la Ley provincial Nro 14.560 la cual pedimos sea derogada, otorgándonos un tratamiento tarifario gratuito que observa nuestra problemática desde una perspectiva compatible con la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad".

"Las personas con discapacidad no son "objeto" de políticas caritativas o asistenciales (como una simple 'tarifa social'), sino que son 'sujetos' de derechos humanos", se destacó y se recalcó la necesidad de crear un registro nacional de personas electrodependientes desde el Ministerio de Salud "ya que es el Estado quién debe hacerse cargo de la salud y no las empresas de distribución eléctrica, que arbitrariamente deciden quién categoriza o no, y niegan el acceso a personas que necesitan del suministro eléctrico para vivir".

También pidieron la entrega de grupos electrógenos "para poder hacer frente ante un eventual corte del suministro eléctrico"