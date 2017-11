'La Bomba' Tucumana llamó "flaca anoréxica a Melina Lezcano y tuvo que pedir disculpas

Gladys “La Bomba” Tucumana tuvo un repudiable comentario hacia Melina Lezcano cuando la cantante de Agapornis estaba dando una nota al programa 'Este es el Show'.

José María Listorti interrumpió a Lezcano para escuchar un audio de la Bomba, y por no haber chequeado antes lo que decía, cometió el error de poner al aire un mensaje que usó a la anorexia como un insulto.

“Yo hablo mucho con las manos y eso no significa que sea una patotera, decile a la flaca anoréxica ésta”, lanzó Gladys en el mensaje de voz.

Lezcano salió a responderle con mucha tranquilidad y altura: “Es una lástima que permitan que hablen así en la televisión con tantas chicas con problemas de alimentación. José, no es con vos. No estoy educada de esta forma, no voy a responderle. Cuido mucho lo que digo y los mensajes que doy. ¿Qué sabe si no tengo problemas de alimentación?”, reflexionó Melina.

Segundos más tarde, Gladys se disculpó: "Disculpame, Melina. Te admiro muchísimo y te pido disculpas por haberte dicho lo que te dije. No es un buen ejemplo porque a mí todo el tiempo también me están haciendo bullying con la gordura y el sobrepeso. Lucho mucho contra eso y tenés mucha razón. Te pido perdón públicamente porque es un tema muy duro y difícil", se retractó.