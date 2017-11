Arias negó haber incurrido en abuso de autoridad y sostuvo que "Romero persigue jueces"

El suspendido juez pidió ser sobreseído

El suspendido juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Federico Arias, negó haber incurrido en abuso de autoridad sino que, aclaró, cumplió una "decisión" de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, y pidió ser sobreseído en la causa que investiga su desempeño durante la investigación por la inundación que sufrió la ciudad de La Plata el 2 de abril de 2013.

"Pedí el sobreseimiento a través de un escrito en el que explique la decisión judicial que motivó inexplicablemente este proceso penal", explicó a la prensa Arias, quien reflexionó que "es extraño tener que explicar una decisión judicial".

Sostuvo que "me atribuyen el delito de abuso de autoridad por requerirle al fiscal Jorge Paolini que no oficialice un número de víctimas en la inundación, pero la Suprema Corte de Justicia bonaerense había decidido que era competencia del fuero contencioso administrativo, entonces cumplí una decisión de la Corte y le pedí que se aboque a determinar delitos".

"ROMERO PERSIGUE JUECES"

"Interpretaron que interferí en las decisiones del fiscal (Paolini) y que le impedí ejercer su investigación pero yo no invadí competencia penal, decir eso es un disparate", acusó. "Me cuesta explicar que soy el único imputado por la inundación cuando ni (el ex gobernador Daniel) Scioli ni (el ex intendente de La Plata Pablo) Bruera lo están", apuntó.

"El fiscal penal (Marcelo Romero) en vez de investigar a delincuentes persigue jueces y miren qué hay delincuentes", remarcó. Explicó que "en 5 días el juez de garantías debe decidir si me sobresee o no" y destacó que "esta es la causa más importante del jury en mi contra".

ARIAS PRESENTÓ UN ESCRITO DE 26 PÁGINAS EN LA FISCALÍA DE ROMERO

Arias se presentó esta mañana ante la fiscalía de Marcelo Romero para ser indagado en la causa que investiga al suspendido juez por abuso de autoridad al presuntamente haber "ordenado" al fiscal platense jorge Paolini que se abstuviera de dar a conocer el número de muertos o desaparecidos en las inundación que sufrió La Plata en abril de 2013.

Una fuente de la fiscalía precisó que "Arias presentó un escrito de 26 páginas y si bien no se le hicieron preguntas, hizo uso de la palabra y explicó que´fue ´tergiversado´, que no ordenó a Paolini sino que le ´requirió ¨que se abstuviera de o dar a conocer la cifra de muertos por el temporal".