Natacha Jaitt lapidaria: "Puntita comía travas"

La historia entre Natacha Jaitt, Diego Latorre y Yanina Latorre parece no tener fin. Tras una explosión mediática intensa, los focos de conflicto aparecen cada pocas semanas con nuevas declaraciones de los protagonistas.

Esta vez quien dio la nota fue Natacha Jaitt en su participación en "El Show del Espectáculo". Allí expresó que: "Me perjudicó el escándalo, en ningún momento me benefició. Mi vida privada nunca salió a la luz, nunca la vendí y publiqué nada, si quiero hablar de la gente tengo hasta para irme a Japón a vivir".

Y agregó: "En este caso valió más la corrupción de parte del señor Daniel Scioli, movieron los hilos con Burlanda (por Fernando Burlando ), afectaron mi trabajo, mi vida íntima, mis hijos, mis puntos débiles, entraron como si fuese una criminal a mi casa en su momento, fui a una indagatoria que dio su curso a lo que fui acusada porque tenían que justificar el allanamiento".

Luego, la mediática apuntó más directamente a Diego Latorre: "Tengo muchos datos de hombres, mujeres, perros, gatos que han estado con puntita que también fueron acusados de extorsión, la palabra extorsión en esa familia es normal".

Respecto a su ex relación, Jaitt fue lapidaria y aseguró: "Puntita estuvo con Navarro Montoya y comían travas". Y pasó a detallar: "Hubo un travesti que estuvo en pareja enamorado de Puntita (...) tuvo una relación de 1 año y pico larga con él y cuando se operó sus genitales porque se sentía mujer Puntita la abandonó, hombre malo”.

Finalmente, declaró: "Me arrepiento de haber estado con Diego Latorre 10 mil millones de veces, totalmente arrepentida, ni loca, era muy insistente y justo me agarró en un momento que yo me estaba separando de una persona".