El hombre herido en los testículos con una tijera de podar en su momento más duro

Fue en Córdoba y hay una joven arquitecta detenida. La acusación habla de alevosía y la defensa de un intento de violación

Los casos no son exactamente iguales, pero guardan cierta simetría. Uno de los más famosos sucedió en 1993 en Estados Unidos con John y Lorena Bobbit como protagonistas (ver aparte). En el medio se suscitaron varios antecedentes y ahora acaba de ocurrir en la ciudad de Córdoba capital, donde una joven arquitecta, que está detenida, hirió a un hombre en los testículos con una tijera de podar.

El hecho fue furor en las redes y hasta se difundieron varias imágenes de la víctima, en los instantes posteriores a la agresión, que se expandieron como un rayo por las distintas plataformas de comunicación.

A la chica, de 26 años, la imputaron por el delito de “lesiones gravísimas”, según informó la fiscal a cargo de dilucidar qué fue lo que ocurrió, porque, como suele suceder en este tipo de situaciones, hay dos versiones: una que habla de un ataque con alevosía, tal vez por cuestiones vinculadas a un desplante amoroso, y la otra de un presunto intento de abuso sexual.

En una conferencia de prensa, la fiscal de Violencia Familiar, Bettina Croppi, dijo ayer que esta semana le tomarán declaración a la imputada, Brenda Barattinir, quien está presa en el penal de Bouwer luego de entregarse y reconocer la autoría del hecho.

El damnificado, un hombre de 40 años y de quien no se brinda la identidad para preservar su intimidad, se recupera en el Hospital de Urgencias, a donde tuvo que ser trasladado luego del violento incidente, que se registró en un departamento de la calle Chacabuco al 500, en el barrio Nueva Córdoba.

Al ser consultada si se trató de un caso de defensa personal ante un posible abuso sexual, como planteó el abogado de la joven, la fiscal expresó: “No, estamos muy lejos de afirmar una cosa así”.

“Lo único que tenemos son hechos que se pueden constatar, que es la presencia de una pareja en un departamento en Nueva Córdoba” donde el hombre “habría sufrido una lesión gravísima. Está todavía pendiente el peritaje médico, pero es posible que haya perdido la capacidad de concebir”, señaló.

Croppi recalcó que “en ese departamento se encontraba una pareja y la mujer está detenida e imputada de lesiones gravísimas”.

Consultada sobre si la pareja tenía una relación previa, respondió: “Creo que sí, hasta ahora no lo hemos podido determinar”, aunque apuntó que “sí se conocían, eso es algo que está probado”.

El abogado defensor, Carlos Nayi, aseguró que la joven se defendió de un abuso sexual.

“Ella le permitió el ingreso al departamento, es una persona que integra una banda de rock, es allegado a su hermano. Ya en el interior del domicilio, lejos de cumplir con las intenciones que era retirar un instrumento musical, la atacó sexualmente y ella asumió una actitud defensiva”, dijo el letrado a una radio local.

Y agregó: “¿Si hubo exceso o no?, para eso está la Justicia para trabajar”.

Por su parte, Eduardo Pérez, abogado de la víctima, dijo a los medios que se reunió con su cliente “antes de que ingresara a la sala de cirugía” y le relató “los hechos, dentro de su estado de shock”.

“Con esta persona hace varios meses que mantenían una relación. No fue una relación casual como hizo saber mi colega Nayi en otros medios, que claramente va a ser parte de la defensa” de la joven, estimó el abogado.

Pérez expreso su sorpresa por la aparición de una “tijera de podar en un departamento” y consideró que se trató de un hecho “predeterminado”.

“Él me dijo que no podía creer y que no entendía por qué esta mujer le hizo esto ya que era una mujer con la que ya había tenido encuentros anteriores, con la que tenía un cierto grado de confianza”, explicó el abogado.

Al momento del hecho la víctima “no esta dormida sino con los ojos vendados”, lo que para el abogado implicó “un estado de indefensión, ya que no ve venir lo que va a suceder”.

“Lo primero que hizo fue salir a pedir ayuda a los vecinos que pudieron socorrerlo pese a que corría riesgo su vida por toda la sangre que había perdido”, afirmó Pérez quien aclaró que la pena por la que está caratulada la causa contempla de 3 a 10 años de prisión y que ahora “dependerá si se encuentra alguna alevosía por los elementos usados durante el ataque”.

El subdirector del Hospital de Urgencias, Maximiliano Tittarelli, explicó que el hombre herido “acusa un postoperatorio estable hemodinámicamente”.

“La evolución es buena, está despierto. En el momento de ingreso había justo un urólogo de guardia en forma activa, por lo que la intervención se pudo hacer de manera oportuna”, detalló el profesional.