Mañana se completa el calendario liguista

De acuerdo a lo que informó el Consejo Directivo de la Liga Amateur Platense, mañana se va a completar el calendario oficial con cuatro partidos correspondientes al torneo Clausura de mayores. Tres de esos encuentros pertenecen a la máxima categoría y el restante al torneo de ascenso. Se trata de La Plata FC. vs. Villa Lenci; Círculo Cultural Tolosano vs. San Lorenzo de Villa Castells; Centro de Fomento Los Hornos vs. CRISFA y Centro de Fomento Ringuelet vs. Alumni. Estos partidos habían sido suspendidos debido a la falta de efectivos policiales.