La FIFA realizó un simulacro de sorteo: el oficial será el viernes

En la prueba, Argentina cayó en el Grupo G, con México, Marruecos y Suecia. ¿Tendremos mejor suerte en el sorteo de verdad?

| Publicado en Edición Impresa

La FIFA tiene todo listo para el sorteo de los grupos de la Copa del Mundo, que será el próximo viernes. En la antesala de esa crucial jornada, en la víspera se realizó un simulacro del mismo, para probar que estuvieron los sistemas totalmente aceitados. En el mismo, que no fue más que una prueba interna, la Argentina cayó en el Grupo G, con Marruecos, México y Suecia.

La hora de la verdad recién llegará el viernes cuando se lleve adelante la ceremonia formal.

CÓMO SE REALIZARÁ

Estos son los detalles dados a conocer por la FIFA para la realización del esperado sorteo:

En el bombo 1, Rusia será la bola roja y se le asignará previamente la posición A1 como anfitriona.

Las siete selecciones restantes del bombo 1 (cabezas de serie entre las que está Argentina) pasarán de manera automática a la posición 1 de cada grupo (grupos B a H), mientras que se elegirán al azar de los bombos 2, 3 y 4 las selecciones que completarán los grupos. La FIFA garantizará que ningún grupo tenga más de una selección de la misma confederación, con la única excepción de Europa, representada en el Mundial por catorce selecciones. Cada grupo contará con al menos uno y como máximo dos combinados europeos. De este modo, seis de los ocho grupos incluirán dos selecciones europeas. La distribución en grupos de las selecciones aplicando el criterio geográfico se controlará mediante un sistema que tiene todos los parámetros en cuenta, por lo que en determinados momentos podrán excluirse algunos equipos. Por ejemplo, Perú, Colombia y Uruguay, incluidos en el bombo 2, no serán encuadrados en el mismo grupo que Brasil o Argentina, que estarán en el bombo 1. Este mismo principio se seguirá con el resto de confederaciones a excepción de la UEFA.

BOMBA DE SAMPAOLI ANTES DE PARTIR A MOSCÚ: “NO ME GUSTA CÓMO JUEGA ALEMANIA”

“Para mí Brasil, Francia y España están un paso delante de Argentina, por tiempo de trabajo. No nombro Alemania porque no me gusta como juega”, manifestó Sampaoli en charla con estudiantes de periodismo en el teatro Astral. El DT albiceleste partirá hoy rumbo a Moscú, para participar el próximo viernes de la ceremonia de sorteo.