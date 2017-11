Peatones en infracción, una epidemia vial platense

Cruzan la calle en cualquier lugar de la cuadra, y cuando van por la senda reglamentaria lo hacen con semáforo en verde para los vehículos

El peatón, se sabe, se lanza a la vorágine vial sin protección alguna. Por andar a pie es blanco posible de recibir el impacto de un vehículo y sufrir consecuencias serias. No obstante el hecho de que por su condición de vulnerabilidad tenga la prioridad a la hora de circular no queda eximido de responsabilidades y debe cumplir también con las normas de tránsito. De acuerdo a una encuesta realizada por Seguridad Vial Nacional, son muy pocos los transeúntes que cruzan las calles siguiendo las reglas: 4 de cada 10 personas avanza sin tener luz verde y 2 de cada 10 no camina por la cebra sino que cruza por la mitad de la calle.

Según el informe de la repartición del ministerio de Transporte de la Nación, a partir de un relevamiento que se llevó a cabo en varias ciudades del país, el 36 por ciento de los peatones cruza en las esquinas sin la luz del semáforo que lo habilita a avanzar (roja para el conductor y verde para él); el 31 por ciento camina por la calzada al encontrarse con el obstáculo de autos mal estacionados o arreglos en las veredas; y el 23 por ciento no se guía por la senda peatonal y atraviesa la calle fuera de la cebra.

El mal hábito de los peatones se observa en cualquier punto de la Ciudad y a todo momento. Nada más con pararse unos minutos en la esquina, por mencionar una de las más céntricas y emblemáticas, de 7 y 50, se ve como sólo unos pocos esperan la luz del semáforo que los autoriza a cruzar y al hacerlo van por su senda. La enorme mayoría de los vecinos avanza a partir de un cálculo propio que lo distancia de los vehículos y hasta esquivándolos ya sobre la calzada. También es muy común que la gente utilice la rambla divisoria de las avenidas y las diagonales importantes para cruzar en dos etapas.

La Plata no es la excepción a las ciudades analizadas a nivel nacional. Por el contrario, es uno de los conglomerados urbanos donde más faltas al tránsito se cometen, según enfatizó el magister en Seguridad Vial Daniel Zucarelli. “Las personas sienten que la vía pública es tierra de nadie; todo el mundo hace lo que quiere y no hay una conciencia normativa. Los peatones no saben que tienen también deberes, como los conductores, y que deberían cumplir con ciertas reglas. El sustento teórico puede estar bien, pero llevado a la práctica está mal. Han habido intentos pero después no se aplica lo que corresponde”.

Zucarelli señaló una cifra que alarma. “Hay 25 muertos por día por accidentes de tránsito en el país; unos 10 mil por año”, sintetizó. Para el especialista, “no hay educación vial para los peatones” y “hay una falta de responsabilidad total por parte del Estado”.

La vuelta al megáfono

“Para nosotros las estadísticas de la Nación son muy reales, y La Plata no escapa a esa realidad”, resaltó el subsecretario de Control Ciudadano, Roberto Di Grazia. En ese sentido, el funcionario adelantó que se va a implementar el uso del megáfono para “reencauzar” a los vecinos que no usan la senda peatonal. “El código de tránsito no es sólo para los conductores sino también para los peatones”, dijo.