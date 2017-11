Micheli dijo que habrá paro "si los senadores no tiran a la basura las reformas"

El secretario general de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, aseguró hoy en Neuquén que “si los senadores no tiran a la basura los proyectos de reforma vamos a un paro nacional antes de fin de año”. Micheli lanzó su advertencia al encabezar, junto al titular de ATE Capital, Daniel Catalano, y al secretario general de la CTA de Neuquén, Carlos Quintriqueo, una masiva movilización, en el marco del conflicto que los estatales mantienen con el gobierno de la provincia.

El sindicalista anticipó, en declaraciones a la prensa, que mañana serán cientos de miles los trabajadores que participarán de la convocatoria a Plaza de Mayo realizada en forma conjunta con otras organizaciones, y afirmó que “si mañana los senadores no se disponen a tirar a la basura esos proyectos va a haber paro nacional antes de fin de año”.

El titular de la CTA Autónoma dijo que “las tres reformas, tanto la fiscal, como la previsional y la laboral, son una tragedia para el pueblo argentino y nosotros no podemos permitir semejante barbaridad”.

“Acá no se trata de perder privilegios de los trabajadores; acá hay un sector, que es el más importante de la sociedad, que es el de trabajadores y trabajadoras que nos ganamos la vida trabajando, no como los especuladores que ponen la plata en el banco con las Lebac a una tasa de interés altísima; no producen, no generan puestos de trabajo y lo único que hacen es timba financiera”.

Catalano, titular de ATE capital, expresó que “la unidad es una articulación que lleva tiempo pero hay una predisposición muy grande por parte de toda la dirigencia de que esto se pueda materializar porque el avance de estas políticas son muy agresivas y es necesario construir ese marco de unidad”.

Por su parte, Quintriqueo, jefe de ATE Neuquén, adelantó que en la provincia el conflicto con el gobierno continuará ni so se dan respuestas a la demanda del convenio colectivo de trabajo en salud. Y anticipó que si no hay diálogo en las próximas horas con las autoridades, mañana se movilizarán e instalarán una olla popular frente a la residencia oficial de la Costa, en la ciudad de Neuquén.