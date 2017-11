Allanaron la Municipalidad de Moreno por irregularidades en un plan de viviendas

El juez federal Claudio Bonadio ordenó hoy allanar la municipalidad de Moreno en el marco de la investigación por irregularidades en la implementación de un "plan federal de viviendas de 2006, que preveía construir 874 casas en distintos barrios del partido", explicó a la prensa Lucas Chedrese, secretario de Gobierno de la actual gestión.

Los oficiales federales de la delegación Mercedes llegaron al municipio alrededor de las 10 de la mañana y permanecieron en el edificio, recabando documentación hasta las 15, informaron fuentes municipales.

"Pidieron documentación sobre un convenio firmado en el 2006 por la anterior gestión con la secretaría de Vivienda de Nación y el Instituto Provincial de Vivienda. Buscamos los expedientes en la base de datos, la mayoría estaba archivado en Contaduría, y se los entregamos", dijo Chedrese.

En 2006 era intendente de Moreno el kirchnerista Mariano West, a quién el camporista Walter Festa derrotó en 2015.

El allanamiento se realizó por la investigación que Bonadio lleva adelante sobre el ex ministro de Planificación Federal, el detenido Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas de la Nación, José López, también detenido -en junio del año pasado- cuando intentaba esconder nueve millones de dólares en un convento de General Rodríguez.

"Hay algunas de esas viviendas que están construidas y hay familias que están viviendo, otras quedaron sin terminar, pero se trata de un plan federal de hace once años; nosotros no eramos parte de esa gestión, por lo que no podemos dar más datos. La Justicia deberá ahora investigar si hubo irregularidades o no, y determinar las responsabilidades. Nosotros le dimos toda la documentación requerida", afirmó el secretario de Gobierno de Festa.

El funcionario concluyó: "No era necesario este despliegue. Si nos hubieran pedido la documentación a través de un oficio todo hubiera sido más sencillo".