“Future Man”: una “Volver al futuro” desquiciada para millenials

Seth Rogen escribe una comedia de ciencia ficción repleta de chistes subidos de tono y referencias al cine de los '80

Dos personajes llegan del futuro y le dicen a nuestro héroe, Josh Futturman, un veinteañero vago adicto a los videojuegos, que necesitan asesinar al hombre que convertirá al mundo en una pesadilla. “Es exactamente la misma trama de la película”, dice Josh, aludiendo, claro, a “Terminator”: ese es el tono autoconciente y jocoso de “Future Man”, serie de comedia y ciencia ficción con el sello humorístico de Seth Rogen y Evan Goldberg, responsables de cintas como “Este es el fin”, “Sausage Party” y “Superbad”, que aquí se encuentran con el ex “Juegos del hambre” Josh Hutcherson, protagonista de la serie que podrá verse a partir de esta noche a las 23.30 por Fox Premium Series y la app del canal.

Rogen y Goldberg, produjeron y dirigieron la serie para la plataforma estadounidense Hulu, aportando su ya clásica mirada irreverente a una historia que combina comedia y ciencia ficción y no escatima en homenajes y referencias a cintas taquilleras de la cultura pop de los últimos 30 años, como parece ser condición en la ficción consciente de sí misma del siglo XXI: “Future Man” funciona como un “Volver al Futuro” para millenials, o una “Terminator” parodiada, con un ídolo teen como Hutcherson a la cabeza.

Si bien Hutcherson (25) trabaja desde muy chico en la industria de Hollywood, fue su papel como Peeta en la saga de “Los juegos del hambre” (2012-2015) el que lo llevó a la fama y le granjeó una masa de fanáticos adolescentes, que según relató espera que lo acompañen y “puedan ver algo nuevo, un costado nuevo como actor”.

LA TRAMA

Aquí interpreta a Josh Futturman, un joven de 23 años que vive con sus padres, trabaja como empleado de limpieza en un laboratorio e invierte una insana cantidad de horas al videojuego “The Biotic Wars”, que presenta un futuro distópico en el que el “gamer” debe salvar a lo que queda de la humanidad de la amenza de una raza mutante.

Al vencer el último nivel, Josh descubre que el juego había sido enviado por la Resistencia humana del futuro para encontrar a “El Salvador” e, instantáneamente, se le aparecen dos soldados del futuro (Eliza Coupe y Derek Wilson) que pretenden que los guíe para eliminar en el presente al creador de una súpervacuna que con el tiempo desencadenará la creación de la raza mutante.

“’Future Man’ se mantiene fiel al estilo de comedia por el que son conocidos Seth y Evan; es comedia para adultos, aunque también hay mucha acción y aventura en el mix. “La comedia va para todos los subgéneros, desde el humor sexual obsceno, lo escatológico, humor físico”, relató Hutcherson sobre el tono de una serie que llevará al trío de personajes por distintas épocas y, al mejor estilo “Volver al futuro”, serán los errores de Josh los que alteren la continuidad del espacio-tiempo una y otra vez.

OTRO COSTADO

Hutcherson admite que su personaje “no es exactamente el tipo más “cool” del mundo” y que “algunos incluso podrían llamarlo nerd”, y esa es justamente una de las características que lo atrajo del proyecto: “Es un nuevo tipo de masculinidad en un tiempo en el que estamos redefiniendo los roles, y poder mostrar a alguien divertido, interesante y encantador, pero que no es el típico personaje protagónico masculino, creo que es un buen cambio para el público de TV”.

Es que en los últimos años el joven actor también ha aprovechado su fama y relevancia mediática para intentar romper con ciertos modelos establecidos con su fundación “Straight but Not Narrow”, con la que busca “ayudar a alcanzar igualdad para la comunidad LGBTQ apelando a la comunidad heterosexual, buscando que todo el mundo vea a las demás personas como humanos”.

Las inquietudes de Hutcherson lo llevaron también a participar de “Future Man” como productor ejecutivo, lo que le permitió “involucrarse en muchas de las decisiones creativas” y codearse con Rogen y Goldberg. “Siempre amé estar detrás de cámara, cuando era chico hacía pequeñas películas y dirigía pequeños filmes con mis amigos. Entonces, tener la oportunidad de ayudar con el proceso creativo antes de grabar es increíble”, afirmó sobre la experiencia, y añadió que Rogen es tan divertido como se lo ve en cámara y que “muchas veces es extremadamente desafiante no reírse”.

Josh afirmó que como “Future Man” se “grabó como una película; a una cámara, en grandes sets y en secuencias largas” no sintió la transición a la TV, pero confesó que sí se puso “nervioso porque no había hecho comedia antes y no sabía si podía ser gracioso”.

“El cambio más grande para mí fue la comedia. Nunca había hecho ese género y en este programa hacemos todas las versiones de la comedia, desde el humor físico, humor más inteligente, más seco, más ridículo; incluso tenemos un episodio en el que usamos el estilo de filmación de las sitcoms de los 80s”, relató.

“Es una época fantástica. Actualmente creo que me entusiasman más las series que van saliendo que las películas”, dijo Hutcherson, y añadió que veía que la TV tiene “dinero y recursos para crear mundos sorprendentes” y eso permite tomar “muchos riesgos, como no está pasando tanto con el cine de grandes estudios”.