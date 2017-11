Ex jugador de Racing se burló de Cocca en Twitter

Un ex jugador del plantel superior de Racing, se burló de Diego Cocca en Twetter a poco de conocerse la renuncia del director técnico.

Germán Voboril, un futbolista que el entrenador no tuvo en cuenta al momento de asumir su segundo ciclo en la "Academia" se arrepintió, borró su publicación, pero el mensaje ya se había viralizado.

"Se fue a dirigir aparte...", escribió Voboril, junto a una carita llorando de alegría. Si bien esta publicación fue eliminada, la captura fue compartida en las redes rápidamente.

Cocca debió renunciar después de la caída que su equipo sufrió en el clàsico con independiente como local, mientras que Germán Voboril fue uno de los futbolistas de Racing que el DT no tuvo en cuenta cuando volvió a dirigir al equipo.

"Por Whatsapp me dijeron que no me iban a tener en cuenta. Me molestó cómo se manejaron las cosas, yo tengo contrato por dos años más", dijo el futbolista en aquel momento. Voboril estuvo a préstamo en Newell´s y luego volvió a Racing donde por mensaje le comunicaron que no se presentara a entrenar.