Realizarán la indagatoria a la mujer que mutiló los genitales de un hombre

Este jueves la fiscal Bettina Croppi tomará declaración a la joven de 26 años acusada de mutilar los genitales de un hombre de 40 años en Córdoba. Mientras tanto, la imputada sigue presa en la cárcel de Bouwer, de esa provincia.

La mujer se encuentra imputada por "lesiones gravísimas agravadas" tras mutilar los genitales del hombre con quien habría mantenido una relación oculta. Ayer, los investigadores descubrieron un cuaderno donde la estudiante de medicina tenía anotado "bisturí" y pasos a cumplir, lo que generó la hipótesis de un ataque premeditado.

Sin embargo, la familia de la joven insistirá con la versión de la defensa de un ataque sexual. Al respecto, la madre dijo que "Ella defendió su integridad, su honor, su ser mujer", y agregó que "la víctima" fue su hija. "Mi hija se defendió. Ayer la vi y me miró a los ojos. 'Mamá: me defendí'", aseguró la madre.

Además, afirmó que "Ella quería terminar con él, el hombre la acosaba, la acosaba", dijo y señaló: "No somos malas personas. Queremos que se salve, que salga adelante".

Respecto al hombre, su abogado, Eduardo Pérez, dijo que se encuentra "bastante mejor" y que "no está con tantos sedantes. Por su parte, el hombre había declarado que está "feliz de estar vivo".

Además, el abogado indicó que su cliente le manifestó no entender por qué fue atacado: "Él dice que no entiende por qué esta agresión". Y afirmó que "al día de la fecha, la imputada no ha realizado ninguna denuncia" de presunto abuso sexual "formalmente ante alguna fiscalía".

