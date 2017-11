Catherine Fulop cruzó a Víctor Hugo y Maradona por el contrato con la TV de Venezuela

En la invitación que recibió ayer al programa Los Ángeles de la mañana, Catherine Fulop habló de la situación de Venezuela, su familia y por el contrato que Maradona y Víctor Hugo firmaron con la TV venezolana para el mundial.

"Lamento que él y Víctor Hugo vayan a participar de un programa en el que se les pagan muchos millones de dólares. Es dinero bañado con la sangre de los venezolanos", dijo con dureza.

Hace algunas semanas, Maradona se había metido de lleno en la discusión asegurando que Catherine se había llevado millones de dólares de la Argentina: "Hizo 70, 80 contratos en mi país, vive en mi país con su marido. A la familia la respeto, pero ella se ha llevado muchos dólares de mi país. Entonces que no me critique si yo vengo a Venezuela a hablar de fútbol. Se ve que le pinta mal el frasco", había expresado el diez.

Al respecto, Catherine le respondió a Maradona que "Me dolió lo que dijo, siento que no es verdad. Pero en otra oportunidad yo le contesté con violencia, y creé que él se violentara conmigo", expresó.

Sobre la situación de Venezuela, aseguró entre lágrimas que "En Venezuela gobierna gente malvada que tomó el poder y secuestró la república. Mi mamá estaba con muchos dolores en los nervios, y no había ningún medicamento en Venezuela que pudiera calmarla. Es muy duro pensar a la distancia que tu país la está pasando tan mal, y yo acá vivo bien. No puedo viajar a Venezuela porque me da miedo".

Por último, volvió a referirse al astro y al periodista diciendo que "Creo que a Maradona y a Víctor Hugo les deben estar contando otra historia, que es mentira, y se la creen. Siento que Víctor Hugo es un hombre muy inteligente, y creo que Maradona tiene algo de bondad", concluyó.