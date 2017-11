Una de las cabecillas de "Los Monos" insultó a un policía durante el juicio

Ayer, durante el jucio oral y público a la banda "Los Monos" ocurrió un nuevo imprevisto cuando Lorena Verdún, la ex pareja de Claudio "Pájaro" Cantero, el asesinado líder narco, terminó desalojada de la sala de audiencias por insultar a un policía que testificó en la causa.

"Viejo rastrero, mirame a la cara hijo de puta", increpó Verdún a Raúl Saccone, ex subjefe de la División Judicial que investigó a "Los Monos" por orden del juez penal Juan Carlos Vienna.

El hecho tuvo lugar cerca del mediodía cuando Saccone declaraba como testigo por la Fiscalía. El policía brindaba detalles de un allanamiento realizado en 2013 en una vivienda adjudicada al "Pájaro" Cantero cuando fue consultado por la abogada defensora de Verdún si su clienta también estaba siendo investigada.

Al responder, Saccone dijo no recordarlo "con precisión" y agregó que creía que estaba mencionada en el caso por tener "taxis u otros vehículos", como testaferro de la banda.

Luego de esas declaraciones, Verdún estalló a los gritos y dijo que "a mí nunca me allanaron ni me secuestraron nada". Luego agregó, siempre gritando, que "Sólo me llevaron cosas de paintball", dijo en relación al juego con armas de juguete que disparan cartuchos de pintura. "Usted es un sinvergüenza, mataron a mi marido por orden de (el juez Juan Carlos) Vienna, cuánto te pagó (Luis) Paz, chorro".

Antes de ser expulsada de la sala, Verdún le espetó a Saccone "Viejo rastrero, mirame a la cara hijo de puta". Saccone le preguntó si lo estaba amenazando delante del tribunal, lo que motivó la intervención del presidente, el juez Ismael Manfín.

La ex pareja del "Pájaro" Cantero, llegó al juicio oral en libertad y fue acusada en los alegatos iniciales de la Fiscalía como integrante de una asociación ilícita, en su casa en calidad de testaferro del dinero ilegal producido por la organización.