Así llegan al Mundial las principales potencias

ARGENTINA

Los subcampeones del Mundial de 2014 sufrieron en demasía para clasificarse. Pero un equipo con Lionel Messi siempre está en la papeleta de favoritos. Las dudas son muchas. Javier Mascherano (33 años) ya no ofrece las mismas garantías en la medular. Y Messi no termina de encontrar socios ideales en el ataque, una lista que ha incluido a Sergio Aguero, Gonzalo Higuaín, Paulo Dybala, Mauro Icardi y Ángel Di María.

Figura: Lionel Messi (Barcelona) . Cuando el hincha argentino lo cuestionaba, el dueño de cinco Balones de Oro apareció con sus goles en la última fecha de las eliminatorias. Cumplirá 31 años durante el torneo en el que podría poner el broche de oro a su carrera si levanta el trofeo.

Técnico: Jorge Sampaoli. Es el tercer entrenador de la Albiceleste en menos de un año. Su equipo no ha brillado hasta ahora, con apenas una victoria en cuatro partidos oficiales, y es una de las incógnitas en el Mundial.

RUSIA

Cuando los rusos presentaron su candidatura para montar su primer Mundial, estaban entonados por haber alcanzado las semifinales de la Eurocopa de 2008. Todo ha cambiado. Rusia se presenta al sorteo con el ranking más bajo de las 32 selecciones y no sortea la fase de grupos de las grandes citas desde 2008. La ambición de alcanzar las semifinales o siquiera los cuartos de final se ha disipado. También hay problemas en el seno del equipo, con versiones de fricciones entre los jugadores y el técnico.

Figura: Igor Akinfeev (CSKA Moscú) . Talentoso arquero y capitán del equipo, Akinfeev ha sido propenso a groseros fallos en partidos importantes.

Técnico: Stanislav Cherchesov. Tras las fallidas y carísimas contrataciones de extranjeros como Fabio Capello y Guus Hiddink, Rusia cuenta con este ex arquero que predica un fútbol defensivo.



ALEMANIA

Los actuales campeones pisan fuerte para revalidar el título tras cerrar invictos su 2017. Ya conquistaron un trofeo en Rusia, al consagrarse en la Copa Confederaciones en julio y aprovechar ese torneo para probar a nuevas variantes como el atacante Lars Stindl, de 29 años. Fueron el equipo más goleador de las eliminatorias europeas con 43 tantos.

Figura: Toni Kroos (Real Madrid) . El nuevo líder de la selección, Kroos es el motor del mediocampo y responsable de enlazar con la línea ofensiva.

Técnico: Joachim Loew , Asistente de Juergen Klinsmann durante el Mundial de 2006, Loew asumió tras ese torneo y llevó al equipo a un paulatino progreso hasta conseguir el título de 2014.



BRASIL

La crisis de identidad que acució a Brasil tras la debacle 7-1 ante Alemania en el Mundial que organizó en 2014 quedó en el olvido. Brasil fue el primer equipo en clasificarse y lo hizo en gran forma, incluyendo una victoria 3-0 ante Argentina en el mismo estadio Mineirao, escenario de la humillante derrota en las semifinales de 2014. Su renacer llegó con el nombramiento de Tite en septiembre de 2016. Bajo su conducción, la Verdeamarela acumuló 13 victorias, tres empates y solo una derrota _ en un amistoso ante Argentina.

Figura: Neymar (Paris Saint-Germain) . Con 26 años, debe llegar en su plenitud. El delantero podría acabar el monopolio de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo por los premios al mejor futbolista si Brasil se corona.

Técnico: Adenor Bacchi . Mejor conocido como Tite, este nuevo técnico coloca a Brasil entre los grandes favoritos. Hay que olvidarse del equipo rocoso que en 2014 dependió en demasía de Neymar. El de Tite gusta al dar énfasis a la posesión y triangulaciones para atacar.



FRANCIA

Una selección que rebosa grandes expectativas, con un ataque explosivo. Tuvo a Alemania contra las cuerdas en un reciente amistoso, pero su defecto son los momentos de desconcentración. Les Bleus perdieron la final del Mundial 2006 ante Italia por penales; sucumbieron ante Alemania en los cuartos de final del Mundial 2014; y no pudieron con la carga de favoritos en la final de la Euro 2016 como locales ante Portugal. Hay que ganar un título para corresponder a las loas.

Figura: Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) Quedó como el referente del ataque ante la marginación de Karim Benzema.

Técnico: Didier Deschamps . Hizo que Francia sea un equipo competitivo, pero le falta un título. Alcanzar las semifinales es el objetivo mínimo para el timonel de 49 años, un ex volante que fue el capitán del equipo que se coronó en el Mundial 1998 y la Euro 2000.



BÉLGICA

Llegó el momento de la verdad para una selección cargada de talento. Es bien sabido que su potencial se vio frenado por técnicos ineptos. Ahora es el turno del español Roberto Martínez. Si cuenta con Romelu Lukaku en punta, el genio de Eden Hazard y un arquero de la talla de Thibaut Courtois, pues los ingredientes para ser protagonistas están ahí. Pero su defensa es su talón de Aquiles. Las lesiones han sido la cruz del central Vincent Kompany.

Figura: Kevin De Bruyne (Manchester City). Eclipsó a Hazard en el Mundial de 2014, y ha seguido creciendo, especialmente desde que se fue al City, jugando más retrasado.

Técnico: Roberto Martínez . Fue una inesperada contratación cuando despidieron a Marc Wilmots tras una decepcionante Euro 2016. El español se ha adaptado sin problemas al trabajo con una selección.



POLONIA

Será el primer Mundial desde 2006 para Polonia. Quizás sea la última oportunidad para ver a sus delanteros Robert Lewandowski y Jakub Blaszczykowski, que tendrán 29 y 32 años, respectivamente, al final del torneo. Polonia mantiene el mismo equipo que alcanzó los cuartos de final de la Euro 2016, instancia en la que perdió por penales ante Portugal. Los polacos se clasificaron a Rusia gracias a 16 goles de Lewandowski, máximo anotador de las eliminatorias.

Figura: Robert Lewandowski (Bayern Múnich). Goleador histórico de la selección, con 51 tantos, el ariete podría convertirse en el jugador con más partidos disputados.

Técnico: Adam Nawalka . Le cambió el estilo a los polacos, renunciado al contragolpe para buscar la posesión de la pelota.



PORTUGAL

Cristiano Ronaldo se juega su última carta para ganar un Mundial con Portugal. Pero los lusos ya demostraron que tienen el temple para reinar en torneos internacionales al alzarse con la Euro 2016, venciendo a la anfitriona Francia en la final pese a una lesión de Cristiano en los primeros minutos. Portugal llevará un equipo compacto. Pepe es el patrón de la defensa, Joao Moutinho es el eje del mediocampo y André Silva podría ser el escudero de Cristiano en el ataque.

Figura: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) . A sus 32 años, Cristiano quizás ya no es la máquina goleadora de antes. Es vital que llegue dosificado a Rusia.

Técnico: Fernando Santos , Desde que asumió en 2014, la prioridad de Santos fue armar un sólido bloque defensivo y dejar el resto sobre los hombros de Cristiano.