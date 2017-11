Conmoción por el suicidio de la ex participante de "Gran Hermano" Rocío Gancedo

Tras la muerte de su papá, la joven estuvo internada en una clínica psiquiátrica

Este miércoles, el mundo del espectáculo sufrió un sacudón con la noticia del suicidio de la ex participante de Gran Hermano Rocío Gancedo a los 29 años. La joven era modelo y este año había permanecido un mes internada en una clínica psiquiátrica conmocionada por la muerte de su papá.

Según trascendió, Rocío se arrojó del quinto piso de su departamento, que está ubicado en el barrio de Las Cañitas. El parte policial de la Comisaría 31 de la Policía de la Ciudad precisó que parte del cuerpo de la joven impactó "en una moto que se hallaba estacionada sin ocupantes".

Este año, la modelo había estado en el piso de Intrusos, donde reveló que fue abusada en su infancia: "Mi mamá me mandaba a jugar a la casa de una amiga de ella, que tenía una hija que tenía 15 años. Esa chica ya tenía novio, todo, ya estaba desarrollada, pero era menor como yo. Esta chica se aprovechaba de mí. Me hacía… No lo voy a contar".

Su reaparición pública fue tras un cambio radical en su vida que comenzó en 2014, cuando se acercó a la Iglesia Ministerio Presencia de Dios. Desde se momento se alejó de los escándalos, cambió de look y se volcó nuevamente a la pintura, su pasión.

Últimos mensajes en las redes

El viernes 24, Rocío había compartido en su cuenta de Instagram una imagen en la que se leía: "Si dejás todo en las manos de Dios, verás la mano de Dios en todo".

#buenasnoches Una publicación compartida de Rocio Gancedo (@rocio.gancedo) el 23 de Nov de 2017 a la(s) 7:05 PST

Y el 26, una foto con su sobrina y el mensaje: "Mi amor. Sobri. Love. Good night (Buenas noches)".

Mi amor... #b&W #pic #instapic #instamoment #selfie #sobri #love #goodnite 👋🏻♥️ Una publicación compartida de Rocio Gancedo (@rocio.gancedo) el 25 de Nov de 2017 a la(s) 6:12 PST

En tanto en Twitter, la joven tenía fijado un tuit que decía: "La gente feliz no habla mal de los demás".