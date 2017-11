Cris Morena sobre María Eugenia Vidal: "es una mujer mágica"

En un programa televisivo, la productora se deshizo en elogios para con la gobernadora bonaerense

La conversación en el programa de Santiago Del Moro derivó en que Cris Morena, creadora de éxitos adolescentes como Casi Ángeles, terminara hablando de política, y particularmente de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal.

"Es mágica. Vidal, María Eugenia Vidal, sos mágica, se lo dije ya, que es una mujer mágica. Hay poquísima gente mágica en el mundo, y ella es mágica. Es mágica porque tiene la pureza de ser tal cual es, es mágica porque no tiene un gramo de posibilidad de doble cara, es inteligentísima, tiene un coraje infernal, es inteligente, es soñadora, cree que todo se puede, es mágica chicos, cuidémosla muchísimo", dijo entusiasmada la productora televisiva.

Del Moro ahondó en su postura y le preguntó si no temía que la política la termine "embarrando", a lo que Morena contestó: "Me parece que no, me podría equivocar, como todo el mundo, pero no, no. Tiene demasiado coraje, está exponiendo a sus hijos. Vos cuando te metés en esta política actual, de ahora, tenés que saber que podés perder la vida, si no estás dispuesto a eso no te metas".

Finalmente, y en la misma línea, la mujer recordó que Vidal está viviendo en una base militar. "Está tratando de cuidar a sus hijos porque lo que está haciendo es cosa, como vos dirías, de hombres, pero lo está haciendo una mujer", finalizó.