Moody's elevó la calificación de la deuda de Argentina

Así lo informó hoy mediante un comunicado

Moody's Investors Service anunció hoy que subió de B3 a B2 las calificaciones de las emisiones no garantizadas en moneda local y moneda extranjera de Argentina, al tomar en cuenta "el historial de reformas macroeconómicas" que comenzaron a aplicarse en los dos últimos años.

La calificadora sostuvo que los principales motores de la mejora fueron "un historial de reformas macroeconómicas que están comenzando a lidiar con distorsiones de larga data de la economía argentina" y "la probabilidad de que las reformas continuarán y que a su vez, sostendrán el reciente regreso a la senda del crecimiento económico positivo del país".

Además se estableció que la calificación provisional senior no garantizada fue subida a (P)B2 desde (P)B3. La perspectiva de las calificaciones es estable, mientras que la nota de corto plazo de Argentina fue afirmada en Not Prime (NP). Las calificaciones senior no garantizadas de la deuda no reestructurada fueron afirmadas en Ca y la calificación provisional senior no garantizada de la deuda no reestructurada fue afirmada en (P)Ca.

"La perspectiva estable de la calificación de B2 de Argentina balancea las fortalezas crediticias de la economía grande y diversa de Argentina y los niveles de ingresos moderados con los desafíos crediticios que presentan los déficits fiscales aún elevados y la dependencia de fuentes de financiamiento externas, lo que aumenta su vulnerabilidad a eventos de riesgo externos", dijo el comunicado.

Al detallar cuáles fueron los factores que podrían determinar la suba o la baja de la calificación en el futuro cercano, Moody's dijo que "una calificación positiva dependerá de una continuación y profundización de la orientación positiva de políticas que el gobierno de Mauricio Macri comenzó a implementar en diciembre de 2015. Un factor particularmente importante será la reducción continua y sostenible del déficit fiscal y la inflación".

En tanto aseguró que "una acción de calificación negativa si el déficit fiscal no revierte su tendencia alcista, o si se produce un aumento de las vulnerabilidades externas, incluyendo una drástica caída de las reservas internacionales oficiales".

El comunicado recordó que el lunes se reunió un comité de calificación para discutir la calificación de la deuda soberana de Argentina y que allí los principales puntos planteados fueron los fundamentos económicos del emisor, incluyendo su fortaleza económica y que se reconoció que estos "han mejorado sustancialmente".