El suspendido juez Arias se presentó a declarar y negó las acusaciones

El suspendido juez en lo contencioso administrativo platense Luis Federico Arias rechazó ayer ante la justicia penal haber cometido “abuso de autoridad” y “prevaricato” y acusó al fiscal que lo investiga, Marcelo Romero, de “perseguir jueces”.

Las declaraciones del magistrado, que enfrenta un jury por el que a principios de noviembre se le suspendieron los fueros, fueron realizadas en el marco de la declaración indagatoria que prestó ayer a la mañana por la causa originada tras haber pedido en abril de 2013 al fiscal Jorge Paolini que no difundiera el número de víctimas fatales que había provocado la inundación sufrida en nuestra ciudad.

En un escrito de 26 páginas que presentó en la fiscalía, Arias se defendió afirmando que “interpretaron que interferí en las decisiones del fiscal (Paolini) y que le impedí ejercer su investigación pero yo no invadí competencia penal, decir eso es un disparate”. Y agregó: “Fui tergiversado, no lo ordené no dar a conocer el número de víctimas, se lo requerí”.

En ese sentido, se basó en que el magistrado tenía orden de la Suprema Corte de Justicia bonaerense de investigar la causa de la inundación desde el punto de vista administrativo.

“Me cuesta explicar que soy el único imputado por la inundación cuando ni (el ex gobernador Daniel) Scioli ni (el ex intendente de La Plata Pablo) Bruera lo están”, apuntó.

Y acusó a Romero de que “en vez de investigar a delincuentes persigue jueces y miren qué hay delincuentes”, al tiempo que criticó a Paolini, al juez de garantías Guillermo Atencio, a cargo de la investigación penal por la inundación, y a la ex procuradora María del Carmen Falbo.

En el mismo acto en que presentó su declaración, Arias, quien se presentó en los tribunales de la avenida 7 entre 56 y 57 junto a un grupo de dirigentes y militantes de agrupaciones sociales y grupos de izquierda que se convocaron para apoyarlo, pidió su sobreseimiento.

Ahora será el juez de garantías Fernando Mateos quien analiza la declaración y la solicitud de sobreseimiento, para lo que tiene un plazo de cinco días. Ayer este magistrado desestimó un planteo de recusación que Arias había presentado contra el fiscal Romero.

Arias fue citado en el marco de la suspensión de sus funciones y sus fueros, luego de una medida del jurado de enjuiciamiento de magistrados, de hacer lugar a un pedido de jury, por el que enfrenta acusaciones por 18 irregularidades y los delitos de “abuso de autoridad” y “prevaricato”.