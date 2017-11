Una taxista denunció que Bilardo le hizo una propuesta de índole sexual

| Publicado en Edición Impresa

El ex entrenador Carlos Salvador Bilardo fue denunciado por una taxista por acoso en Capital Federal.

La denunciante, Claudia Beatriz Tripi, acusó a Bilardo de haberse sobrepasado verbalmente mientras ella lo llevaba en el taxi rumbo a un estudio de radio.

La denuncia recayó en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°6 a cargo de la Dra. Adriana Bellavigna, el pasado 25 de noviembre más allá de que el hecho fue un mes antes.

En su relato, la víctima detalló que “se sube al auto, trabo las puertas por seguridad, como lo hago siempre con cualquier pasajero, arranco, él me dice el camino a seguir, le ofrezco un caramelo gentilmente como hago con todos, me da las gracias, lo agarra, lo pela, y cuando me dice tomá yo estiro la mano pensando que me iba a dar el papel para tirarlo y no, me pone el caramelo. Yo me doy vuelta, miro mi mano y me dice chupalo vos que después lo chupo yo”.

Además, agregó que Bilardo también le dijo: “Qué piel suave tenés” y que además fue insistente con invitarla a salir y le pidió el número de teléfono.

“Le puse solo mi número y antes de irse me dice ‘te voy a invitar a salir a un lugar muy lindo, para que conozcas mi oficina en Corrientes y Esmeralda, y te voy a invitar a un lugar íntimo”, narró.

otra polémica

A principios de agosto, Bilardo protagonizó otra polémica, de tinte escatológico. Aquella vez, el ex DT del Pincha y la Selección Argentina realizó una picante comparación que encendió la polémica en las redes sociales.

En La Hora de Bilardo, el programa radial que tiene en La Red, el doctor puso de manifiesto su posición contraria a compartir el mate con un fuerte argumento que involucró al brebaje criollo y al pene.

“Voy a prohibir el mate, yo voy a prohibir el mate en la mesa que trabajo. Es mala educación andar tomando mate. ¿Por qué no me chupás el pene en vez de la bombilla? ¿No es más fácil? Te va a gustar más, que es más blandito. Eso fue, es duro eso”, lanzó.